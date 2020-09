Van 32 días de la toma de la Alcaldía de Guarayos; ‘loteadores’ amenazan con quemar la casa del burgomaestre

Texto: Desther Ágreda

Ya han transcurrido 32 días desde la toma de la oficina de la Alcaldía de Guarayos por personas acusadas de asentamientos ilegales, en protesta porque el alcalde Suizo de Nilson Carrasco no les brindó apoyo en el litigio por el que se les acusa. La justicia falló en su contra.

Hasta el momento no hay indicios de solución, más al contrario, la situación tiende a agravarse, porque el grupo de personas, a quienes llaman «loteadores» amenazaron con volver a bloquear la carretera si el alcalde no renuncia al cargo oficialmente.

La autoridad edil presentó querella en contra de los «cabecillas» del grupo, justicia libró mandamiento de aprehensión, pero la acción que aún no se ha dado.

Al respecto, Elizabeth Chemanduarazi, una las líderes del grupo, al conocer sobre la orden de aprehensión en su contra, dijo no tener ningún temor al arresto, y que en caso se dé, procederán a incendiar la vivienda del alcalde, indicó categóricamente.

Mientras esto acontece, en la población ha surgido más de un inconveniente, como la falta de medicamentos en la farmacia del Hospital Municipal Guarayos, también la escasez de insumos químicos para la potabilización del agua, que está a cargo de la Empresa de Servicios de Agua potable (Emapsa).

El cierre de la Alcaldía también afectó al cuerpo de bomberos forestales, quienes no cuentan con recursos para la compra de combustible, desde hace más de un mes no hay control en los ingresos al pueblo para evitar mayor contagio del coronavirus y el COEM no se reúne para dictar acciones con relación a la cuarentena, puesto que el alcalde, como presidente de esta entidad no convoca a reunión, al no encontrarse en el pueblo.

Además, la basura acumulada en aceras, al no pasar el carro basurero, se encuentran en jardineras amontonadas y sucias.