Acciones de la fiscalía a la FBF no afectarán el calendario electoral

La intervención de la fiscalía a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no modificará el calendario que hizo conocer el comité electoral para llevar a cabo las elecciones en esta entidad, acto que se encuentra programado para el próximo 14 de noviembre.

El presidente de este comité, Limbert Cardozo, aseguró ayer que el amparo constitucional que salió a favor de Robert Blanco, en una sala constitucional de Santa Cruz, no afecta al trabajo que se viene desarrollando desde el pasado mes de septiembre.

“El amparo no va a afectarnos para nada ya que nosotros somos un comité autónomo e independiente, estamos separados de lo que hace el comité ejecutivo de la FBF”, subrayó Cardozo.

Explicó que se le hizo llegar la documentación respecto a las decisiones que tomó la sala constitucional de la capital oriental, sin embargo ratificó que el proceso electivo a su cargo continuará sin problemas y cumpliendo los plazos que ya fueron puestos en conocimiento de la Conmebol.

“No sé a dónde quieren llegar ya que no viene al caso que nos hagan conocer estos temas, al margen que no se ha ejecutado aún esa sentencia constitucional y ellos piden garantías y mandamientos de aprehensiones que no son correctos porque en esta instancia los vocales no podían haber emanado ningún mandamiento; sin embargo esa situación no nos afecta ya que somos una comisión autónoma”, reitero Cardozo.