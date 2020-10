Analista cuestiona rol de la oposición tras cambio de los 2/3: “No puede repetir el papel de víctima”

Fuente: Unitel

«La oposición no puede repetir el papel de víctima que han venido realizando durante los 14 años«, dijo este jueves el analista Paúl Coca tras conocerse los cambios al reglamento y la modificación de aprobación de mayoría simple en lugar de los 2/3 que antes se necesitaban en las Cámara de Senadores y Diputados para dar viabilidad a ciertos temas.

Considera que si la modificación no ha sido correcta se puede plantear una acción de ilegalidad pero es algo que los opositores deben analizar y no quedarse solamente en anuncios.

Mencionó lo expresado por Carlos Mesa (líder de CC) quien dijo que si no se anula la disposición hecha por el MAS, no asistirá a la posesión de Luis Arce. «Aquí uno dice, ¿estas son las medidas de la oposición?, tu gran medida es decir que no vas a a ir a la posesión presidencial, no hay otra situación más de inteligencia de oposición», cuestiona.

Han sido varios los asambleístas del MAS que han defendido la aprobación de la simple mayoría al decir que se lo hizo por un tema de gobernabilidad y con esta figura, Coca plantea a los opositores definir cuál será el rol en esta nueva administración: «¿será funcional, propositiva?, el MAS solo necesita nueve curules para llegar a esos 2/3«.

«No se ha visto una reunión de (Luis Fernando) Camacho y Carlos Mesa, conocidos los resultados, para hacer una sola bancada de oposición, no estoy diciendo que se unan para la subnacionales, pero no ha habido una reunión de coordinación, porque luego, el siguiente paso es elegir las comisiones del Órgano Legislativo y quién las va a presidir y es aquí donde Creemos y CC deberían haber tenido reuniones y adoptar una sola línea, porque es más fácil que el MAS consiga nueve curules que la oposición los 2/3″, puntualizó.