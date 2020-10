Apaza: «Con todo respeto, pero no tenemos nada»

Campeones

miércoles, 14 de octubre de 2020 · 00:49

Fuente: paginasiete.bo

Sergio Apaza Director técnico

Bolivia presentó una alineación interesante, con una línea de cuatro y delante de ella el técnico puso a Wayar, entiendo con la misión de marcar a Messi. Se encontraron mucho, en especial en el primer tiempo.

Puso por la derecha a Chumacero, por la izquierda a Cardozo y por el medio a Saucedo y Martins, pero sólo llegamos por la derecha con Torres. Convertimos el gol en el minuto 24 y luego no sé por qué dejamos de atacar.

En los primeros 30 minutos Argentina jugó contra la altura, porque si bien pudimos anotar algún tanto más, no jugamos bien; no tenemos dinámica, agresividad y exhibimos un pobre control del balón. No tenemos claridad en los toques, estos son muy suaves, sin precisión e intensidad. Argentina se dio cuenta de que jugaba contra la altura; se dio cuenta de que Bolivia era pobre, no jugaba como tiene que jugar una Selección boliviana bien trabajada y preparada, y entonces comienza a tocar la pelota, no corre más de lo necesario y llega por el lado de Torres con Ocampos y Lautaro, además que tenía una línea de cuatro bien parada, con jugadores de jerarquía.

El primer gol (de Argentina) nos lo convertimos nosotros por un error conceptual como contra Brasil. Cuando llega la pelota a Carrasco lo que manda la norma es sacarla al córner, porque la línea de fondo está a un metro, pero intenta rechazar sin fijarse a quién tiene atrás.

Se cierra el primer tiempo y todos quedamos con una duda, pero en el segundo comienza a manejar el partido Argentina. No recuerdo una ocasión del equipo nacional, no tuvimos amplitud.

Bolivia no tiene lo que debe tener un equipo nacional para ganar. Al final si no podemos vencer tocando la pelota, debemos hacerlo corriendo y eso es lo que no tiene el equipo, excepto Chumacero y Martins.

Si hacíamos dos goles en los primeros minutos, liquidábamos el partido; pero, con todo respeto, no tenemos nada, es muy pobre lo que tenemos.