Arce no aclara depósitos en sus cuentas, pero anuncia acciones legales por las «calumnias» en su contra

Fuente: Página Siete Digital

El candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, anunció este jueves que iniciará «acciones legales» para responder a las acusaciones de enriquecimiento ilícito por los movimientos bancarios sin justificación de seis millones de bolivianos durante su gestión como ministro de Economía, y aseguró que hasta ahora no se demostró «ni una calumnia» en su contra.

«Ante esta nueva arremetida política, en la que involucran a mi familia y terceras personas de la manera más ruin, realizaré las acciones legales que en derecho me corresponden. Hasta ahora no demostraron ni una sola de sus calumnias y difamaciones porque no tienen credibilidad», aseguró Arce, por medio de una carta pública que difundió hoy.

El extitular de Economía aseguró que el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) —en el que se detalla que se hicieron numerosas transferencias y depósitos bancarios a su nombre y el de su esposa, por al menos seis millones de bolivianos procedentes de funcionarios del ministerio que dirigía y otras instituciones— es la base de una «acusación falsa (…) de quienes intentan desesperadamente prorrogarse en el poder».

Sin explicar las acusaciones de enriquecimiento ilícito ni las circunstancias en las que recibió el dinero, en la carta que publicó Arce habla de «guerra sucia» que, según él, se intensificará a medida que se aproximan las elecciones, y que tiene la «conciencia tranquila» y está dispuesto a «responder ante el pueblo».

«El pueblo es sabio y se da cuenta de las cortinas de humo que crean y de todo lo que inventan para distraernos, provocarnos, fragmentarnos y quebrarnos, pero no lo lograrán», aseguró el candidato del partido de Evo Morales.

El miércoles, la Procuraduría General del Estado, con base en un informe de la UIF, informó que Arce y su esposa recibieron dinero sin justificativo ni respaldo por al menos seis millones de bolivianos. Más tarde, el Gobierno anunció que denunciará al exministro y su jefe de campaña, Morales, por el delito de enriquecimiento ilícito.

