Caso respiradores: “Testigo clave” asegura que fue secuestrado y obligado a declarar para implicar a personas

Fuente: Radio Fides

Desde su reclusión en la cárcel de San Pedro de La Paz, el denominado “testigo clave” del caso respiradores, Luis Fernando Humérez, aseveró este jueves en entrevista con el programa Antes del Mediodía de radio Fides que fue secuestrado y obligado a declarar para implicar a diferentes personas en las investigaciones e indicó que el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas participó en actos que lo amedrentaron.

Humérez aseveró que el 21 de mayo se reunieron con Iván Rojas de la Felcc, el abogado Moisés Ponce de León, los tres fiscales asignados al caso, varios policías y el fiscal de distrito Marco Cossio.

“El coronel Iván Rojas le va a asignar un abogado de su confianza me dijeron, me hacen entrar a la oficina del director (de la Felcc), el director entra con una persona mayor y resultó ser el abogado Moisés Ponce de León y me dijeron que yo ya sabía lo que tenía que declarar”.

Según testimonio del empresario, al momento de su detención en La Paz pidió al abogado Ponce de León que se garantice la seguridad de su familia, “me dice, tranquilo no le van a hacer nada a tu familia mientras sigas las instrucciones del coronel Rojas y de los fiscales. Los fiscales están metidos hasta el cuello en este contubernio”, agregó.

“El fiscal Marco Cossio me dice textual: Señor Humérez usted ya sabe, si declara lo que tiene que declarar le vamos a dar libertad. Ahí yo me la jugué para que no maten a mi familia”, sostuvo.

“Me dicen: Señor Humérez hay malas noticias, el Ministerio de Gobierno le ha dado una orden a los fiscales para que cambien su detención domiciliaria por una detención preventiva, el problema es que el fiscal de distrito Marco Cossio, perdón por la palabra, está muy preocupado de salvarle el culo a la presidenta Jeanine Áñez porque ella si está implicada hasta el cuello”, narró el detenido.

Antes de llevar a Humérez ante los medios de comunicación, Iván Rojas le habría pedido que “por patriotismo”, denuncie a las empresas españolas por el presunto sobreprecio.

“Además vas a agradecer a la FELCC y al Gobierno por la ayuda que se te ha brindado., y yo le he dicho ¿Cuál ayuda si me han secuestrado?”.

El entrevistado aprovechó los micrófonos de nuestra emisora para pedir perdón al exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, por implicarlo en sus declaraciones.

“Quiero aprovechar este medio para pedir una disculpa pública al señor Valenzuela, a sus amistades, a sus familiares por esa primera declaración, de verdad me siento muy mal con él”

El pasado mes de mayo, Luis Fernando Humérez se presentó como “testigo clave” en el caso que investiga la compra irregular de respiradores procedentes de España. “El Gobierno boliviano ha sido estafado por estas empresas españolas, los detalles los brindaré en la declaración que me van a tomar”, afirmó en aquel entonces, días después el director de la Felcc, Iván Rojas, reveló que Fernando Valenzuela, detenido un día antes en la ciudad de La Paz, mantuvo contacto con la exministra de Salud, Gabriela Montaño, con dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso con Evo Morales.