Cívicos anuncian reunión de directorio para definir acciones en defensa de los 2/3 y exigir la auditoría forense a las elecciones

Fuente: Red Uno

Rómulo Calvo, informó que tras la reunión con los parlamentarios se convocará a una reunión de directorio ampliado para tomar decisiones y evaluar la documentación sobre el fraude electoral y la exigencia de una auditoría forense a las elecciones generales.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, explicó los resultados de la reunión de los cívicos con los parlamentarios electos. Calvo indicó que han quedado sorprendidos por las acciones que se están cometiendo eliminando los dos tercios en la asamblea por parte del Movimiento Al Socialismo, ya que los parlamentarios de oposición aseguran que no tendrán la potestad para legislar.

«Esto no se puede permitir, si no la voz del pueblo no podrá ser escuchada y estará truncada en estos cinco años», dijo el líder cívico.

«Todos sabemos que hay fraude, pero necesitamos estar claros y tener los documentos para que internacionalmente sea desconocida esta persona que está electa (Luis Arce)», sostuvo.

Aseguró que el Comité Cívico Pro Santa Cruz no reconoce a Luis Arce mientras no se haga y se concluya la auditoria forense, ya que a los gestantes del fraude, se les pasó la mano porque losa votos no reflejan el sentir de los bolivianos.