Clubes, obligados a extender contratos con sus jugadores

viernes, 16 de octubre de 2020 · 01:14

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los clubes de la División Profesional deberán alargar los contratos de sus futbolistas para que puedan jugar en sus equipos hasta enero del próximo año, siempre y cuando el torneo Apertura se reinicie entre el 18 y 21 de noviembre próximo.

Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), descartó que el campeonato se pueda jugar a partir del 24 de este mes, ya que las autoridades sanitarias no han emitido hasta el momento ninguna autorización oficial para reiniciar la competencia que fue paralizada el pasado 15 de marzo por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, lo más probable es que el certamen pueda jugarse desde el 21 o 24 de noviembre, tal como se sugirió de parte del grupo G-8, en el último consejo superior que no pudo instalarse debido a la falta de quórum.

Sin embargo, jugar desde noviembre implica que no alcanzará el tiempo para cumplir con las 143 fechas restantes y el torneo deberá necesariamente extenderse hasta enero de 2021. La Conmebol no tendría problemas en aguardar los clasificados a las copas internacionales, más cuando la Libertadores que está en disputa concluirá a finales del primer mes del siguiente año.

El problema por solucionar será la extensión de los contratos de los futbolistas que en varios casos terminan su vínculo el 31 de diciembre. Como tampoco existe obligación de los clubes para renovar un vínculo, deberá existir un acuerdo de partes.

“Para volver a jugar hay que tener autorización de parte de las autoridades. Por un decreto se prohíben hasta el 31 de octubre los espectáculos públicos y la única manera de cambiar es con otro decreto supremo”, resaltó Monje en Monumental.

Monje explicó que el miércoles por la noche asistió a una reunión del G-8 y que clubes como The Strongest manifestaron su oposición a jugar desde el 25 de este mes.

“The Strongest dice que no quiere reiniciar el campeonato el 25 de este mes porque le acaban de devolver jugadores y le sacarían ventaja, ya que fue el que más futbolistas cedió al seleccionado. No sólo depende de que los clubes se sienten y muestren voluntad para jugar; la primera barrera a superar es que las autoridades de salud puedan autorizar por escrito la vuelta a la competencia”, comentó Monje, quien no atendió los llamados de este medio.

Criticó el silencio de las autoridades del Viceministerio de Deportes que según Monje no colaboraron en la autorización que se consiguió para los partidos que jugaron Bolívar y Wilstermann, por la Copa Libertadores, y el de la Selección por eliminatorias. “Me cansé de enviar notas al Viceministerio de Deportes que no me llama y no me responde. Busqué por mi cuenta contactos en el Ministerio de Salud, Cancillería y Migración para gestionar el corredor sanitario que pedía Conmebol para los equipos de la Libertadores y luego la Selección”, concluyó.