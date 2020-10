Costas criticó a políticos que usan la religión para ganar votos

Fuente: Notivisión

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, lamentó que haya políticos que usen la religión para conseguir votos, además indicó que uno de estos nuevos políticos, lo criticó por destinar más recursos a las provincias.

«Ese político nuevo, igual que los políticos de antes me dijo: ´Vos sos un fracaso como político porque el 80% de tu presupuesto lo invertiste en las provincias, donde no hay más que el 30% de la población, debiste invertirlo en la ciudad, donde está el 70% de la población, ahí vas a tener votación`» reveló el gobernador.

Aseguró que no le interesa buscar adeptos, sino luchar contra la pobreza en todo el departamento «y ¿saben por qué lo hice?, (…) porque me importa un pito la derecha o la izquierda, me importa trabajar por el bienestar de la gente y luchar con nuestro único enemigo que es la pobreza».