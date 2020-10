Defensoría: Udabol desvincula al docente que presionaba para emitir un voto contrario al MAS

Fuente: paginasiete.bo

La Defensoría del Pueblo comunicó este lunes que la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol) determinó la desvinculación del catedrático José Andrés Candia después de que circuló un video en el que conmina a sus estudiantes para que emitan su voto por cualquier candidato contrario al Movimiento Al Socialismo (MAS) y mandar fotografías de sus papeletas de sufragio.

«Ante las gestiones realizadas por la @DPBolivia por el caso del docente que presionó a sus estudiantes en su decisión de emitir su voto, el Vicerrectorado de la Udabol respondió que esta persona fue desvinculada y que no se descartaría un proceso interno. Saludamos esta decisión», informó la Defensoría.

Ante las gestiones realizadas por la @DPBolivia por el caso del docente que presionó a sus estudiantes en su decisión de emitir su voto, el Vicerrectorado de la UDABOL respondió que esta persona fue desvinculada y que no se descartaría un proceso interno. Saludamos esta decisión. pic.twitter.com/PN3LxPbJKv — Defensoría del Pueblo Bolivia (@DPBolivia) October 12, 2020

En el material audiovisual que circuló en redes sociales, se observa cómo el docente universitario insta a los estudiantes a enviar una foto de sus papeletas marcadas por cualquier partido que no sea el MAS, para aprobar la materia e indica insistentemente que “el voto no es secreto”.

“No, no, no, el voto no es secreto. Por si acaso si quieren aprobar esta materia todos me tienen que enviar una fotografía con su papeleta de votación, se sacan una foto y me la tienen que enviar si quieren aprobar esta materia”, se escucha decir a Candia en la grabación. De acuerdo a la normativa vigente y a los derechos políticos y ciudadanos, el voto es secreto, individual y universal.

En el video añade que si votan por un candidato distinto al MAS, los estudiantes aprobarán la materia.

“Todos los que voten por el MAS van a ser aplazados; los que voten por el candidato que se opone al MAS, van a aprobar. El voto no es secreto. Me van a mandar fotografías y se van a bajar el barbijo”, afirmó el docente.

El hecho causó revuelo en redes, incluso el expresidente Evo Morales denunció esa acción, dirigiéndose al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que emita algún criterio.