Fuente: Gabriela Ichaso

La Constitución Política del Estado no se cambia con los acomodos de última hora de los 2/3 masistas en la Asamblea que se va.

Los 2/3 que ahora requieren consensos están protegidos y garantizados por la primacía constitucional, por lo que no pueden modificarlos y los cargos como el Fiscal General, el Contralor, el Defensor del Pueblo, los Magistrados, los Vocales designados por la Asamblea Legislativa, etc. solo pueden ser removidos (si no acabó ya su gestión) y nombrados por los nuevos 2/3 de las fuerzas elegidas el domingo el 18 de octubre:

Órgano Electoral Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los miembros presentes, elegirá a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional… De estas ternas la Cámara de Diputados elegirá a los miembros de los Tribunales Departamentales Electorales, por dos tercios de votos de los miembros presentes.

Poder Ejecutivo. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras.

Cámara de Diputados. Aplicar sanciones a las diputadas o a los diputados, de acuerdo con el Reglamento, por decisión de dos tercios de los miembros presentes.

Cámara de Senadores. Aplicar sanciones a las Senadoras y los Senadores, de acuerdo al Reglamento, por decisión de dos tercios de los miembros presentes.

Poder Judicial. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley.

Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

Contraloría. La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Defensoría del Pueblo. La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fiscalía del Estado. La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fronteras. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo ni subsuelo; excepto en el caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Reforma constitucional. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Quien llega al Parlamento desconociendo que lo que no está prohibido, está permitido y que un Reglamento interno es una norma secundaria sujeta al antojo de la mayoría, mejor que vaya aprendiendo. Con simple mayoría, sin necesidad de 2/3, se puede abrogar el Reglamento y aprobar otro también.

¿Incorrecto? Seguro.

¿Injusto? Probablemente.

¿Ilegal? No.

Pero todos sabíamos lo que sucedía 14 años y los políticos tuvieron la oportunidad histórica de representar por una vez en su vida la unidad de una causa democrática que no tenía ningún otro tinte que ganarles como en el #21F.

Era imprescindible para reconstituir las instituciones políticas que siguen sin existir orgánicamente, con ideas, con reglas, con militancia o seguidores, con debates, con propuestas.

Tarde para lamentaciones. Nos jodieron.