Evo no cree que Camacho renuncie a candidatura y dice que la ventaja del MAS es que sus rivales están divididos

Fuente: Unitel

El jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió este miércoles desde Argentina a la situación política en Bolivia a 11 días de la realización de las elecciones generales. En una charla que realizó por Zoom con activistas de la izquierda se refirió a la situación de sus rivales de la oposición, específicamente a la candidatura del excívico Luis Fernando Camacho y la división de todos los contrincantes del MAS.

“La meta que tenemos es ganar ampliamente para que no digan fraude, para que no digan que ellos han ganado, aunque le están exigiendo que renuncie a Camacho, pero Camacho está envalentonado no creo que renuncie, la ventaja es que ellos están divididos, nosotros solos”, afirmó Morales al comentar sobre la estrategia del masismo para ganar en primera vuelta.

Morales también reconoció en esta reunión virtual que tienen problemas internos, pero que se están solucionando y su partido enfrentará en unidad las próximas elecciones. Además pidió a sus simpatizantes “no confiarse” e ir a votar en los comicios del 18 de octubre.

La última encuesta realizada por Ciesmori para Unitel, publicada el pasado 30 de septiembre, señala que Luis Arce Catacora del MAS es primero en intención de voto, con el 30.6%, seguido de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 24.7% y Luis Fernando Camacho con el 12.7%.

La encuesta encargada a Ciesmori también evidenció que la declinatura de la candidatura de Jeanine Áñez por la alianza Juntos benefició a los candidatos opositores al MAS y permitió que suban en la preferencia electoral.

Según los datos presentados por Unitel el pasado domingo, a nivel nacional un 38.3% del voto de Juntos migró hacia la candidatura de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, un 18.2% hacia Luis Fernando Camacho, un 9.3% hacia Luis Arce, el 8% hacia el resto de candidatos y un 26.2% no se ha decidido.