Farías busca sumar afuera: Con Venezuela perdimos 4 en fila y luego sacamos puntos como visitante

Campeones

viernes, 16 de octubre de 2020 · 01:19

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Hay que sumar afuera”, adelantó ayer el seleccionador César Farías. Dos días después de que la Verde perdió 2-1 ante Argentina, en el estadio Hernando Siles, el técnico comparó la actual situación del equipo nacional con la de Venezuela, en 2008. “Cuando perdimos cuatro en fila, nadie pensó lo que iba a pasar, que sacaríamos los puntos afuera”, contó. Identificó que los líos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) perjudicaron su trabajo de más de 50 días.

El DT, quien dijo que tuvo “dos días de reposo del guerrero”, luego de las dos fechas de la Eliminatoria Sudamericana, ahora incluyó a su plan para llegar al Mundial de Catar el objetivo de acumular puntos en el exterior. “Hay que sumar afuera. Nosotros, cuando perdimos cuatro en fila, nadie pensó lo que iba a pasar lo que pasó en Venezuela, que sacaríamos los puntos afuera y pudimos ganar en La Paz, en Chile, empatar en Brasil, en Uruguay… Esto necesita una dosis de creencia, absurda para algunos, pero que para nosotros es un camino ya transitado y que esperemos poderlo voltear. Bolivia necesita recomponerse, obviamente no dejamos una buena imagen, pero sé que lo podemos lograr porque tenemos talento en los jugadores”, apuntó el DT en el programa “¿Cómo te va?”, de Radio Colonia, de Argentina.

Identificó que los problemas en la federación complicaron su labora de casi dos meses. “Todos los días que estábamos en concentración habían circunstancias externas, sabemos lo que está pasando en la presidencia de la federación, sabemos todos los tires y encojes que hay. Pero lo que he vivido aquí, no lo he vivido en ninguna parte. Un día antes (del partido) llegó la policía al hotel con una orden de detención para uno de los presidentes. El día del partido, cuando están calentando, allanaron la sede de la federación en La Paz y querían que el coordinador, que estaba en el camerino conmigo, se presentara al allanamiento. Estoy hablando de que fue en pleno calentamiento”, destacó.

Complementó: “No trabajamos antes en La Paz porque no podíamos salir del hotel de Santa Cruz porque estaban congeladas las cuentas. Ha sido difícil. Sé que hay talento en el futbolista boliviano. Sé que hay gente muy buena en Bolivia. Hay gente del fútbol que merece mejores cosas, pero en cierta forma hay circunstancias de anarquía que lo hacen más cuesta arriba, pero que no nos vamos a rendir. Dentro de todo lo malo, se pudo trabajar, aunque los resultados no se consiguieron”.