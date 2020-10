El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García explicó que la propuesta es una alternativa para hacer frente a la crisis económica. Una investigación legislativa de 2017 calculó una evasión $us 1.134 millones por uso de los paraísos fiscales.

El exvicepresidente Álvaro García reconoció que la situación económica que enfrentará el gobierno de Luis Arce es compleja y planteó alternativas para que pueda disponer de recursos económicos, entre ellos una amnistía para repatriar dinero llevado a paraísos fiscales.

“Puedes hacer una especie de amnistía. Si vuelves al país y lo reinviertes es tuyo, y no hay ningún tipo de castigo. Si no lo repatrias, pues comienzan a correr las deudas y penalidades. Y pagas o pagas”, perfiló la exautoridad, asilado en Argentina.

En una entrevista con la Revista Crisis, García explicó que, evidentemente, es distinto el contexto económico con el que gobernará Arce frente al recibido en 2005, cuando empezó a gobernar Evo Morales.

El desafío será cómo generar excedente y ahí hay posibilidades como el no pago de la deuda externa, lo que permitirá que Bolivia disponga de uno $us 600 millones, el impuesto a la riqueza, aplicado a los que generan más de $us 5 millones anuales, y la amnistía a dineros en paraísos fiscales.

Una investigación legislativa de 2017, tras el escándalo desatada por la investigación periodística denominada Papales de Panamá, estableció que Bolivia perdió entre 2015 y 2017 al menos $us 1.134 millones la evasión impositiva de empresas que aprovecharon los paraísos fiscales.

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio.

La Comisión legislativa encontró vínculos de 360 empresas registradas en Bolivia y 108 personas naturales, de las cuales 29 personas y 67 empresas están ligadas a Navi International.

García recordó que la familia del excívico y excandidato Luis Fernando Camacho aparece en las irregularidades del uso de paraísos fiscales para evadir pago de impuestos.

“¿Cómo funciona el paraíso fiscal? Eres exportador de soja, la vendes a EEUU a 400 dólares la tonelada, pero en Bolivia registras que la vendiste a 200: ese extra se queda en Panamá, en las Islas Vírgenes. Pero hay un registro de eso”, aseguró.

En 2019, un informe legislativo dio cuenta de que Camacho tuvo el rol de «intermediario» en el esquema offshore. Creó tres empresas intermediarias, entre ellas Navi International, una de las firmas que vincula a la mayor cantidad de personas y empresas de Bolivia mencionadas en los Papeles de Panamá.