Gustavo Torrico rechaza acusación de la Fiscalía y denuncia persecución política

Fuente: Gigavisión

El asambleísta departamental de La Paz por el MAS, Gustavo Torrico, calificó la acusación formal en su contra por instigación pública a delinquir y sedición como una persecución política, ya que fue una investigación «jalada de los pelos» y sin ningún sustento probatorio en su contra.

Torrico aseguró que en octubre pasado solo hizo un llamado a las madres para que no envíen sus hijos a no correr riesgos en las protestas por posibles enfrentamientos en ese entonces. Manifestó que no tiene ningún temor y se defenderá en el juicio oral como corresponde.