Infantino: “No se trata de Bayern-Liverpool, sino de Bayern-Boca”

Después de que se anunciara que el Manchester United y el Liverpool planean crear una Premier League Europea, que sería una liga con los más grandes de Europa, Infantino salió a calmar las aguas, confirmando que la FIFA respalda el Mundial de Clubes ampliado.

El renovado Mundial de Clubes (de 24 integrantes) iba a disputarse en China, en el verano europeo de 2021, pero por la pandemia del coronavirus fue postergado indefinidamente. Sin embargo, Infantino hizo notar que dicho torneo todavía está en su cabeza. “Para mí no se trata de Bayern Munich contra Liverpool, sino de Bayern contra Boca Juniors” , afirmó el presidente de la FIFA. Según varios reportes, se espera que la competencia pueda realizarse en 2022.

«Como Presidente de la FIFA, me interesa el Mundial de Clubes, no una Superliga Europea», manifestó el suizo. Y añadió: «En el futuro quiero que los equipos no europeos también tengan una atracción mundial». Por su parte, la UEFA también se declaró en contra de la Premier League Europea, asegurando que en algún momento el torneo «inevitablemente se volvería aburrido».

Por otro lado, la FIFA anunció que los grupos de la UEFA para las Eliminatorias del Mundial de 2022 en Catar se sortearán virtualmente el 7 de diciembre, desde Zurich.