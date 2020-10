Las fotos más icónicas de la vida de Eddie Van Halen

El mítico guitarrista, un símbolo del rock de la década de los 70 y 80, murió a los 65 años luego de una larga batalla contra el cáncer. Las imágenes más emblemáticas de la vida del astro

El guitarrista Eddie Van Halen, fundador de la icónica banda de rock que lleva su apellido, falleció este martes en California a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer. Así lo anunció su hijo, Wolfgang, en una publicación en redes sociales. “No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre ha perdido la larga batalla contra el cáncer”.

“Fue el mejor padre que podía pedir”, continuó. “Cada momento que compartí con él sobre y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho papá”.

Van Halen, un virtuoso de la guitarra, nació en Amsterdam pero se crió en Pasadena, California, donde fundó en 1972 la banda junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen, y rápidamente ganaron fama.

A continuación, algunas de las fotos más icónicas del legendario guitarrista.

Los miembros originales de Van Halen: Eddie Van Halen, David Lee Roth, Alex Van Halen y Michael Anthony en Londres en 1978. Foto: Andre Csillag/Shutterstock

Van Halen junto a David Lee Roth durante un concierto en el Madison Square Gardem, en el marco del «Fair Warning» tour. Van halen es considerada como una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. Entre sus canciones más conocidas se encuentran clásicos como «Jump», «Panama», «Runnin’ with the Devil» y el solo de guitarra «Eruption».

Los miembros de la banda Van Halen en 1984. La banda vendió más de 75 millones de discos y tiene más sencillos número uno en las listas de rock de Estados Unidos que cualquier otro artista, según la discográfica de la banda.

Van Halen junto a Valerie Bertinelli en 1994. Estuvieron casados durante 16 años hasta el 2007, cuando se divorciaron. Foto: Mandatory Credit: Kip Rano/Shutterstock

Van Halen firma autógrafos en un campo de golf en el año 2001. Foto: REUTERS/Jim Ruymen

Los miembros de Van Halen reunidos en 2006 luego de haberse separado en 1985. Ese año, el vocalista David Lee Roth dejó la banca por tensiones reativas. Roth se quejó, por ejemplo, de los trabajos por fuera de Van Halen, entre los que se incluyen su actuación en el sencillo de 1983 de Michael Jackson «Beat It», que catapultó aún más su fama. REUTERS/Jeff Christensen/File Photo

Eddie Van Halen junto a su hijo Wolfgang, quien se sumó a la banda como bajista en el año 2006.

La agrupación anunció una gira de reunión en 2007 con Roth volviendo al show por primera vez en 22 años. Otra gira prevista en 2012 tuvo que ser cancelada después de que Eddie Van Halen tuviera que someterse a una cirugía de emergencia.

Foto de uno de los conciertos en 2012 cuya gira debió ser cancelada. La banda se reunió de nuevo en 2015 para una extensa gira por Norteamérica.

La larga batalla de Van Halen contra el cáncer de garganta comenzó hace años. El músico indicó que, aunque fue un gran fumador, la causa principal es una púa de guitarra metálica que se colocaba en la boca hace más de 20 años. REUTERS/Mario Anzuoni

Van Halen junto a David Lee Roth. La aparición de la enfermedad, que se expandió a otros órganos, llevó a la extirpación quirúrgica de parte de su lengua en el 2000. Un año antes tuvo que ser sometido a un remplazo de cadera. REUTERS/Lucas Jackson

Van Halen durante un concierto. Su abuso de drogas y el consumo excesivo de alcohol contribuyeron a su divorcio en 2007 de la actriz Valerie Bertinelli después de 16 años de matrimonio. Ese año, la agrupación entró formalmente en el Salón de la Fama del rock. REUTERS/Mario Anzuoni