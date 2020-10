Libre 21 anunciará a quién apoyará en unas horas: «Si necesitan ayuda, aquí estamos»

Tomasa Yarhui explicó que sostienen los últimos contactos y que luego de entregar su carta de renuncia al TSE, pedirán el voto por otro candidato





La alianza Libertad y Democracia (Libre 21) anunció el domingo su retiro de la carrera electoral, a una semana del día “D”. Ahora, corren horas decisivas para conocer a qué candidato apoyará.

“En unas horas hablaremos otra vez al país”, anunció la ahora excandidata a la vicepresidencia, Tomasa Yarhui, en un contacto con Desayune con Noticias de Correo del Sur Radio FM 90.1.

Contó que sostienen los últimos contactos y que luego de entregar su carta de renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la alianza Libre 21 pedirá el voto por otro candidato.

Si bien Yarhui no quiso revelar el nombre, adelantó que no será “el que va último en las encuestas”. “Ya no puedo decir que voten por tuto pero diré que voten por la democracia”, sostuvo.

En otra entrevista, indicó que «nunca daría el apoyo al MAS» e insinúo que este sería para Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, tomando en cuenta que es el que tiene mayores posibilidades de ganar al partido azul.

“Estas horas vamos a tomar una decisión. Si nos necesitan, aquí estamos. Siempre vamos a estar si quieren que coadyuvemos”, señaló la acompañante de Jorge Tuto Quiroga.

Argumentó el retiro de Libre 21 por la rearticulación del Movimiento Al Socialismo (MAS) a raíz de los errores del gobierno transitorio y la “manipulación de los encuestadores”.