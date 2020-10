Médicos advierten que el Covid-19 podría causar infertilidad masculina

Un equipo de médicos en Israel concluyó que el Covid-19 podría provocar infertilidad en los varones. Tras revisar 40 estudios internacionales, los expertos observaron un descenso en la cantidad y el movimiento del esperma en un 50% de pacientes que padecieron coronavirus grave o moderado.

Dan Aderka, doctor en el Centro Médico Sheba y líder del grupo de investigadores, explicó a The Time of Israel que el hallazgo es preocupante. Agregó que se necesita monitorear más de cerca a los pacientes, ya que no es raro encontrar que un virus provoque daño en el esperma .