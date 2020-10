Mujeres sordomudas tienen problemas para denunciar casos de violencia

Fuente: ATB

Mujeres con discapacidades auditivas tienen problemas al momento de denunciar casos de violencia ante la Policía, motivo por el cual este sector pide capacitaciones al personal de la FELCV para una comunicación más efectiva.

La violencia contra las mujeres, crece en la ciudad de El Alto y parece nunca tener fin, muchas veces por la situación económica, cultura y la desunión familiar no se puede denunciar ante las autoridades. A estos problemas existe el problema de la comunicación, ya que algunas mujeres agredidas son sordomudas por tanto no pueden ser atendidas por las fuerzas policiales, ya que los efectivos no están capacitados.