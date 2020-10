Sacerdote, detenido en EEUU por mantener relaciones sexuales con dos mujeres en el altar para «profanar una casa de Dios»

Fuente: Actualidad RT

Después de la detención de un sacerdote del distrito Pearl River, Luisiana (EE.UU.), acusado de conducta obscena a finales del mes pasado, se han conocido nuevos detalles del caso. Según publicaron medios locales, Travis Clark, de 37 años, fue arrestado luego de que un testigo lo viera mantener relaciones sexuales con dos mujeres en el altar de la Iglesia Santos Pedro y Pablo.

De acuerdo con la Policía local, Clark fue visto por un transeúnte, que se sorprendió al notar luces encendidas en el templo a las 11 p.m., el pasado 30 de septiembre. Al mirar qué ocurría, observó que el cura estaba parcialmente vestido con la indumentaria de sacerdote y que junto a él había dos mujeres que usaban corsés y tacones altos y manipulaban juguetes sexuales.

A Louisiana priest was arrested for allegedly recording himself having sex with two dominatrices on the altar of his church. The priest Rev Travis Clark, the adult film actress Mindy Dixon, 41, and 23-year-old Melissa Cheng. The Catholic priest was reportedly caught in the act. pic.twitter.com/xrH6dnr0il

— HJ (Hank) Ellison (@hjtherealj) October 9, 2020