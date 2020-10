Fuente: Periódico Bolivia

Bolivia triplicó el valor de las exportaciones de carne bovina al pasar de $us 13,2 millones de enero a septiembre de 2019 a $us 41,9 millones en el mismo período y un incremento de 219%.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas de carne de res al mercado externo fue el producto que registró el mayor crecimiento en los primeros nueve meses del año, pese a la pandemia del coronavirus, que afectó a varios sectores de la economía nacional y mundial.

Asimismo, en volumen, las exportaciones de carne bovina casi se triplicaron al aumentar de 2.910 a 9.965 toneladas, con un incremento del 242% en el período enero-septiembre 2019-2020.

En septiembre de este año se registró el mayor valor de las exportaciones de carne con $us 7,6 millones y el más bajo en febrero con $us 2,9 millones, mientras que en los meses restantes osciló entre $us 3,2 millones y $us 5,8 millones.

Por el contrario, el valor de las ventas registrado entre enero y septiembre de 2019 varió entre $us 1,1 millones que fue el mínimo observado en enero y $us 2,7 millones el más alto anotado en septiembre.

A principios de este mes, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alejandro Díaz Salek, señaló al periódico Bolivia que las exportaciones de carne podrían concluir este año con unos $us 50 millones, principalmente al mercado de China.

Aseveró que las ventas al país asiático “van viento en popa y con cifras muy interesantes”, tomando en cuenta que en este momento concentra más de la mitad de las ventas externas.