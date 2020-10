Si el fútbol no vuelve en Bolivia, los clubes se arriesgan a pagar una multa de $us 3,7 millones

Fuente: lostiempos.com

El contrato con la empresa Sport Tv Rights, dueña de los derechos de televisión del fútbol boliviano, estipula una multa de $us 13.500 por partido no disputado. Si el balompié nacional no logra volver esta temporada los clubes se arriesgan a pagar $us 3.780.000 como sanción.

El contrato con Sport Tv Rights estipula la transmisión de 364 partidos esta temporada, por dos torneos que contemplan 182 cotejos cada uno, bajo el sistema de todos contra todos.

Por el torneo Apertura se han logrado disputar sólo doce fechas, restando 14 jornadas aún por jugarse para completar el campeonato. Lo que quiere decir que faltan por disputarse 98 cotejos.

Con el tiempo que aún resta para que finalice el año, según la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), no alcanzará para se disputen los dos torneos y que lo más seguro es que se determine completando solo los partidos que restan para del Apertura.

Por lo tanto, los clubes de la División Profesional deberán pagar una multa de $us 2’457.000 por los partidos del campeonato Clausura que no se disputará.

El presidente en ejercicio de la FBF, Marcos Rodríguez, aseguró que ya recibió una carta de Sport Tv Rights para cobrar las multas de los partidos no disputados y que la sanción sería de $us 7 millones, aunque haciendo los cálculos las cifras no alcanzan a ese monto.

“Recibimos una carta de Sport Tv para ya cobrando las multas de los partidos no jugados o que no se van a jugar. Lamentamos por los clubes, que van a tener que buscar recursos para poder pagar y estamos hablando de aproximadamente siete millones de dólares, que no es poca cosa ya veremos cómo se hace para cumplir”, dijo Rodríguez a los medios.