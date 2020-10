¿Terroristas de la información? ¿Militantes o periodistas?

Bolivia siempre ha sido conejillo de indias. Lo fue hace siglos y lo sigue siendo en el siglo XXI. Las cadenas de TV, como CNN, Telesur, y ahora de la mano de las redes sociales, como el periódico noruego Klassekampen.no, y The Grayzone, constructores del relato del golpe de Estado, han llegado a la paz, para “informar” sobre el proceso electoral y las elecciones del domingo 18 de octubre.

Todos ellos tienen sus intereses políticos e ideológicos, más que económicos para llegar hasta Bolivia e interesarse de este proceso democrático, pero lo hacen arengando las banderas del periodismo, al cual lo prostituyen y lo corrompen, desde sus visiones sesgadas, subjetivas y tendenciosa, para poner a Bolivia en el centro del mundo, bajo una sola mirada: que vivimos una dictadura, un gobierno de facto, que hubo golpe de estado en noviembre de 2019 y que el pobrecito Evo Morales, es la víctima eterna de la discriminación.

Desde santa cruz, el portal de noticias The grayzone, en un informe de Ben Norton, ilustra su nota con fotos de algunos jóvenes haciendo señales fascistas, las mismas que son de otros años. y señala que el gobierno de facto hará fraude y que las fuerzas opositoras al MAS son violentas.

El periódico noruegohttps://klassekampen.no, con el titular de: Ventar valfusk i bolivia, muestra fotos de violencia, de un lado. Telesur el año pasado se inventó tantas noticias, que incluso fueron filmados y denunciados.

Sin duda, tendremos estos días un ejército de cadenas de televisión de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, España, Londres, Francia, México, Brasil, Rusia y otros, para registrar lo que sucederá el día histórico de la democracia.

A todos ellos, dedicarles algunas reflexiones. El periodismo no es para cínicos, es para hombres y mujeres que tengan ética, principios y sean responsables con la verdad, no con el interés de una persona o proyecto político. El periodista no sirve al poder, ni se inclina ante los poderosos. su norte es servir a la verdad y esta verdad tiene como destinatario el pueblo.

Con seguridad apelarán a todas las armas de la manipulación de las declaraciones, de los hechos y a la tergiversación, con el propósito de desmerecer este proceso electoral y armar toda una narrativa internacional para que se consolide la tesis del expresidente Evo Morales, sobre el golpe de estado y que fueron objeto del odio de los blancos.

Señores el periodismo que ustedes hacen no es tal, es solo una militancia y una opción política, que sirve solo a determinadas personas. La libertad de expresión está vigente en Bolivia, pero esa libertad no es para destruir a la sociedad ni a un país.

De esto debemos saber todos los que vivimos en Bolivia, que viene a ser otro conejillo de indias de estos cínicos, que se hacen llamar periodistas y que usan el periodismo para arengar banderas de odio, violencia y mala imagen de este país, que se merece un mejor presente y futuro.

Hernán Cabrera M. Periodista