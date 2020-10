Twitter cambia las políticas sobre contenido hackeado tras la polémica por el artículo del NY Post

Hace unas horas Twitter decidió marcar como «peligroso» un enlace a un artículo publicado en The New York Post, en el que se insinúa conflictos de interés y un posible abuso de poder de Joe Biden cuando era vicepresidente de la administración Obama.

Facebook también hizo lo propio, y senadores republicanos exigieron una citación con los directores ejecutivos de ambas plataformas para discutir una supuesta censura con el tratamiento de esta noticia.

Twitter argumentó que las imágenes que aparecían el artículo contenían información personal y privada (como son direcciones de correo electrónico o números de teléfono), algo que viola sus reglas.

Es por eso que Twitter ha decidido cambiar sus políticas sobre hacking, y responder (de algún modo) a las críticas que han recibido tras esta decisión. Vijaya Gadde, responsable de asuntos legales y de políticas de Twitter, ha sido la encargada de comunicarlo mediante un hilo:

So, what’s changing?

1. We will no longer remove hacked content unless it is directly shared by hackers or those acting in concert with them

2. We will label Tweets to provide context instead of blocking links from being shared on Twitter

— Vijaya Gadde (@vijaya) October 16, 2020