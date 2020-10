Victimas de Vila Vila piden a Víctor Borda no ignorar a los caídos en Playa Verde

Fuente: Radio Fides

Las víctimas de Vila Vila que fueron desvestidos y rociados con gasolina por afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) el pasado mes de noviembre tras la renuncia de Evo Morales, expresaron ayer su indignación por las declaraciones del diputado Víctor Borda, que demanda celeridad en las investigaciones del caso Senkata y Sacaba ignorando los sucesos acaecidos en Playa Verde y Vila Vila.

“Cuando se le ha preguntado sobre el caso de Vila Vila y Playa Verde ¿Qué es lo que ha respondido este señor?, ha indicado que no ha habido muertos, que no ha sido importante lo de Vila Vila y Playa Verde, entonces este señor ha esperado que haya muertos, a él no le importan los potosinos”, aseveró Carlos Puita, afectado en los conflictos post-electorales del 2019.

Puita retó al legislador a ir hasta Potosí para explicar sobre el avance de las investigaciones de este caso.”¿A cuántas personas se ha investigado, a cuántas personas se ha arrestado?”, cuestionó a tiempo de aseverar que las víctimas presentaron los nombres de los presuntos responsables.

En noviembre del año pasado, un grupo de personas que se dirigían de Potosí y Chuquisaca a reforzar las manifestaciones en la ciudad de La Paz en exigencia de la renuncia del entonces presidente Evo Morales fueron emboscadas y agredidas por partidarios del MAS en la carretera Vila Vila, a 80 kilómetros de Oruro.