Animales Fantásticos: Jude Law habla sobre el despido de Johnny Deep

Animales Fantásticos se ha convertido en una toda exitosa franquicia al igual que Harry Potter y aunque todavía falten películas por estrenarse, el famdom que este proyecto ha generado ha sido apoteósico. La renuncia de Johnny Deep de la producción, ha traído un amargo sabor para quienes disfrutaron de su interpretación de Gellert Grindelwald, no obstante, luego de su derrota en la batalla legal contra un tabloide británico, Warner optó por solicitarle la renuncia al nominado al Óscar.

El estudio tiene que encontrar a otro intérprete para el papel del mago tenebroso y Mads Mikkelsen es el favorito para la sustitución. Ningún miembro del reparto había comentado lo ocurrido. hasta ahora. Jude Law, quien da vida a un joven Albus Dumbledore, ha hablado sobre la salida de Depp.

“Es una película enorme y hay muchas muchas capas en ella. Es, probablemente, una de las mayores producciones en las que he trabajado”, comienza en una entrevista con ET durante la promoción de su nueva película The Nest. “En una situación como esta, difieres al estudio. Eso es todo lo que puedes hacer. Porque tienes que aparecer e interpretar tu papel. Fue algo inusual para mí porque, de hecho, en este papel particular, Johnny había completado solo un día de rodaje, creo, él mismo. En una franquicia como esta, es el estudio y la compañía las que toman las grandes decisiones. Y tienes que aceptarlo porque solo eres un miembro del equipo”, concluye.

Con estas declaraciones, Law comenta lo ocurrido sin adentrarse en la complicada situación judicial en la que se encuentra su ya excompañero de reparto. Depp está en medio de una batalla legal contra su exmujer Amber Heard por malos tratos y difamación.

Animales fantásticos 3, la próxima entrega de la saga sobre el magizoólogo Newt Scamander planea llegar a las salas de cine de Estados Unidos el 15 de julio de 2022. El rodaje de la tercera película comenzó el pasado 20 de septiembre, pero la salida de Depp es un inconveniente que ha retrasado la producción y, como consecuencia, su estreno.