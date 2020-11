“Hemos decidido que las víctimas no acudan a la Policía, sino, queremos que la Policía acuda a la sociedad civil”, afirmó el Ministro de Gobierno.

Video: Bolivia Tv

“Lo que nosotros pretendemos es empoderar a la mujer”, afirmó este miércoles el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, quien anunció el lanzamiento de una campaña informativa, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“En este momento vamos a ir a informar a toda la población circundante de la zona Central de La Paz, como también va a suceder en la ciudad de El Alto y en la zona Sur, una campaña que permita saber cuántos tipos de violencia hay y cómo contactarse con nosotros”, afirmó en un acto desarrollado en la Plaza Mayor de La Paz.

Detalló que la información brindada no solo se refiere a la tipología penal en la que se catalogan los hechos de violencia, sino también incluye contactos, como números de teléfono, mediante los cuales las víctimas pueden realizar denuncias.

Aguilera señaló que quien comete actos de violencia contra la mujer “no es un delincuente habitual, sino, en todo caso, es alguien que actúa por algún fenómeno que tiene que ser corroborado, que tiene que ser evitado, y esto se da siempre a partir del diálogo”.

“Usted que es víctima de este hecho, no permita que la violencia avance, no permita que la violencia genere más violencia. No solamente es usted quien sufre una violencia económica, psicológica o física, piense en ello, evitémosla”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, quien también participó de la actividad, aseguró que ahora es la Policía la que debe tomar la iniciativa de acercarse al ciudadano para prevenir la violencia.

“No queremos que exista ninguna víctima más de violencia en nuestro país y por eso hemos decidido que ya las víctimas no acudan a la Policía, sino, queremos que la Policía acuda a la sociedad civil organizada a concienciar estos males que nos atañan a la sociedad”, aseveró.

