Doria Medina dice que «es provinciano creer» que la crisis económica se debe al gobierno saliente

Reconoce que Arce tiene razón en que la economía está en una situación muy grave; sin embargo, señala que no es el país que más haya decrecido

En su primer mensaje al país como presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez dejó una economía sumida en una profunda crisis y con un déficit fiscal que alcanza el 12,1%. Ante estas declaraciones, el líder del partido político Unidad Nacional y empresario, Samuel Doria Medina, dijo a través de su cuenta de Twitter que «es provinciano creer que eso se debe al gobierno saliente y no a la situación mundial causada por el Covid-19».

Aunque apuntó que «Arce tiene razón en que la economía está en una situación muy grave… No es el país que más haya decrecido ni mucho menos», haciendo alusión a que se trata de una memoria subjetiva.

