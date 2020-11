El día que Diego Maradona se las ingenió para conocer a Verónica Castro y «pagó» con una entrevista a Televisa

La anécdota de Fernando Schwartz ilustra la admiración que tuvo el ex futbolista por la actriz mexicana

El encuentro entre el futbolista argentino y la actriz mexicana ocurrió en 1982 (Foto: Cuartoscuro – Veronica Castro / IG)

Diego Armando Maradona tuvo una afición particular por los contenidos mexicanos y aprovechándose de su carisma, talento y fama consiguió acercarse a grandes figuras como Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, Luis Miguel y hasta a Verónica Castro, por quien ofreció una entrevista para el noticiario estelar de Televisa, conducido en aquel entonces por Jacobo Zabludovsky.

El encuentro entre el futbolista argentino y la actriz mexicana ocurrió en 1982, cuando Diego viajó al país azteca para jugar un partido amistoso con la escuadra del Boca Juniors en contra del América.

Fue el periodista Fernando Schwartz el que contó su travesía a mediados de la década de los 80 para conseguir una entrevista del astro del fútbol y la condición que también cumplió para satisfacerlo.

El consagrado comunicador deportivo recordó que previo al Mundial de México 86 fue instruido por Jacobo Zabludovsky para obtener una primicia, la cual sería transmitida en el noticiario 24 horas.

Verónica Castro y Maradona se conocieron en México en 1982 (Foto: Twitter de Verónica Castro)

“Me dijo ‘oye niño, hoy llega Maradona vete al aeropuerto por él, si regresas sin él mejor no regreses’”, bajo esta instrucción, Fernando Schwartz se dirigió al aeropuerto en busca del jugador argentino.

“Me acerqué con Diego y le dije ‘por favor, vente al noticiero’; me respondió ‘no, es que ya nos vamos a cenar y vengo muy cansado del viaje’… (Le insistió) ‘Así como tú quieres triunfar en la cancha yo quiero triunfar en lo mío y si no vienes conmigo me van a correr’. Maradona se sensibilizó y nos fuimos”, comentó el periodista en entrevista para el programa Aquí contigo de El Heraldo Televisión.

Diego Armando aprovechó el trayecto hacia Televisa para lanzar una única petición para conceder la entrevista: conocer a la protagonista de Los mexicanos también lloran, Verónica Castro.

“Diego me dijo ‘oye pero me debes una grande’… ‘Quiero conocer a Mariana’… Terminó diciéndome que quería conocer a Mariana la de Los Ricos También Lloran”, esta revelación claro que extrañó al periodista mexicano.

“Maradona fue al estudio, se hizo la entrevista… y al día siguiente Verónica fue al Estadio Azteca a dar la patada inicial del América-Boca para que Maradona la conociera”, concluyó el comunicador.

El periodista Fernando Schwartz contó su travesía a mediados de la década de los 80 para conseguir una entrevista del astro del fútbol (Foto: Twitter de Verónica Castro)

Tras la muerte “Del diez”, la misma Verónica Castro se pronunció a través de sus redes sociales, donde le dedicó emotivos mensajes.

“Siempre en nuestro corazón. Te amamos. Gracias por tantos momentos hermosos”, escribió en Instagram al lado de tres videos en los Maradona lució su talento deportivo y compartió momentos memorables con el hijo de la actriz mexicana, Cristian Castro.

“Tan bellos recuerdos con su familia con sus hijas en programas en la cancha tantos momentos vividos. El 10″, añadió en Twitter junto a un video en el que aparece al lado de Diego Armando.

Aprovechó para recordar la historia que el mismo Fernando Schwartz hizo pública: “Gracias Fer por esa invitación para ser su madrina, desde allí comenzó una gran amistad con el campeón amigo y gran persona. MARADONA, lo extrañaremos siempre”.

Pero Verónica Castro no es la única famosa mexicana que tuvo oportunidad de coincidir con el astro argentino, en estos días hemos conocido anécdotas con Luis Miguel, Roberto Gómez Bolaños o Merle Uribe.

El intérprete de Cuando calienta el sol o México en la piel tuvo que pagar una cuenta de casi USD 6.000 que Diego Armando contrajo en uno de sus espectáculos.

El ex mánager del futbolista, Guillermo Coppola, reveló los detalles del encuentro fallido entre Luis Miguel y Maradona.

“Terminó el show y nos habíamos tomado 12 ó 13 botellas. Con la gente, nosotros solos imposible. Pero 12 ó 13 botellas de Cristal rosado”, recordó en el programa Rabona que se emite por TyC Sports.

Coppola, que rememoró que cada botella valía entre 400 y 500 dólares –por lo que gastaron entre USD 4.800 y 6.500–, lo que finalmente tuvo que cubrir el intérprete mexicano.

