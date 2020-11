El estadounidense Dustin Johnson se coronó en el Masters de Augusta y estableció una nueva marca

Tiger Woods, campeón de la edición 2019, fue el encargado de colocarle la chaqueta verde al número 1 del mundo

(Reuters)

Dustin Johnson, número uno del golf mundial, conquistó el domingo su primer Masters de Augusta con la mejor puntuación (20 bajo par) de la historia de este emblemático torneo de Grand Slam. El estadounidense, que suma el segundo trofeo Major de su carrera tras el Abierto de Estados Unidos de 2016, se convirtió en el primer número uno en triunfar en el Augusta National desde Tiger Woods en 2002.

A cinco golpes de distancia quedaron empatados el australiano Cameron Smith y el debutante surcoreano Im Sung-jae, mientras que Tiger Woods, que defendía el título, se hundió el domingo hasta el puesto 38 compartido luego de hacer el peor hoyo de su carrera. Por su parte, el español Jon Rahm, número dos del mundo, concluyó en el grupo en séptima posición y el mexicano Abraham Ancer, que comenzó la última jornada en segunda posición, cayó hasta el 13º lugar.

Johnson, de 36 años, llegaba como favorito a la última ronda con una ventaja de cuatro golpes y en el último recorrido dio toda una exhibición de carácter al recuperarse de un mal inicio. Dos bogeys consecutivos en el cuarto y quinto hoyo hicieron caer su ventaja a solo dos golpes respecto a Smith.

Pero el norteamericano, que en el pasado dejó escapar la victoria en la última ronda en cuatro torneos Major, espantó esos fantasmas con cinco birdies que le impulsaron hasta una tarjeta de 68 golpes y un total de 268 (-20), la mejor puntuación nunca lograda en las 84 ediciones del Masters.

Dustin Johnson celebró con su pareja tras colocarse la chaqueta verde (Reuters)

“Honestamente, todavía me sigue pareciendo un sueño. Cuando era un niño soñaba con ganar el Masters y que Tiger me ponga la chaqueta verde, me parece un sueño (…) No podría estar más emocionado”, dijo el número uno mundial, y agregó: “Estoy muy orgulloso de la forma en que me manejé en el campo (…) Fue un día difícil, siempre es difícil en un ‘Major’, no importa lo bien que juegues, es igual de difícil”.

Por su parte, Cameron Smith reconoció: “Sabía que tenía que ponerle presión pronto, pero (Johnson) fue demasiado bueno al final”.

La pareja de Johnson, Paulina Gretzky, corrió a felicitar al campeón nada más terminar su último hoyo en el Augusta National, donde por primera vez en la historia no había espectadores presentes por la pandemia de coronavirus. Además, el certamen fue retrasado este año de abril a noviembre por culpa de la pandemia de coronavirus.

Resultados finales

268 – Dustin Johnson 65-70-65-68

273 – Im Sung-jae (KOR) 66-70-68-69, Cameron Smith (AUS) 67-68-69-69

276 – Justin Thomas 66-69-71-70

277 – Dylan Frittelli (RSA) 65-73-67-72, Rory McIlroy (NIR) 75-66-67-69

278 – C.T. Pan (TPE) 70-66-74-68, Jon Rahm (ESP) 69-66-72-71, Brooks Koepka 70-69-69-70

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El peor hoyo en la carrera de Tiger Woods: 10 golpes y tres pelotas al agua en el Masters de Augusta

Ni el agua lo pudo detener: increíble hoyo en uno en la previa del Masters de Augusta que se hizo viral

Sorpresa y temor: un gigantesco caimán apareció en un campo de golf en Florida

Con información de AFP

Fuente: infobae.com