Joe Biden versus Covid-19: la vacuna será «gratis para todos»

Biden prometió ordenar el uso de las mascarillas en todo el país, ampliar las pruebas de COVID-19, reincorporarse a la OMS y que cualquier futura vacuna «sea gratis para todos, tengan o no seguro».

What is becoming clearer each hour is that record numbers of Americans — from all races, faiths, regions — chose change over more of the same.

They have given us a mandate for action on COVID and the economy and climate change and systemic racism.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020