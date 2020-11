Legisladores del MAS rechazan instrucciones de Evo Morales

Fuente: Página Siete

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron ayer las instrucciones del expresidente Evo Morales, que el miércoles exigió al Legislativo “interpelar” al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y al presidente Luis Arce “hacer un acto de justicia” por las muertes en Senkata, Sacaba, Yapacaní y Potosí, en noviembre de 2019. La oposición denunció que las órdenes del exmandatario constituyen “intromisión”.

El diputado Andrés Flores del MAS dijo a Página Siete que los legisladores de su partido no acatarán instrucciones de Morales. “No vamos a acatar ninguna instrucción de nuestro exmandatario, porque al final ya no es nada Evo Morales, es presidente del MAS-IPSP, pero no vamos a acatar instrucciones, de que nos dé órdenes porque al final somos parlamentarios electos por el pueblo boliviano”, dijo.

Morales, que el miércoles volvió a Chimoré, procedente de Argentina, dijo: “Quiero pedir mediante los hermanos presidentes de las cámaras (de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani), hay que hacer un acto de justicia de las masacres de Senkata, de Sacaba, de Yapacaní, de Potosí. Hermano Lucho (Luis Arce) tiene que hacer justicia a los compañeros detenidos, perseguidos políticos tantos, dentro y fuera de Bolivia”. También instruyó a Rodríguez y a Mamani que “convoquen a una interpelación o un informe” al presidente del TSE.

Flores afirmó que pueden aceptar sugerencias. “Sí, algunas sugerencias vamos a tomar, algunas orientaciones sí, pero las imposiciones no vamos aceptar”, dijo.

El senador masista Félix Ajpi rechazó las instrucciones de Morales. “Se instruya, no, no, yo no acepto esa instrucción; el Legislativo tiene su propio pensamiento y seguramente cada legislador va a trabajar y si es que hubo (instrucción de Morales) seguramente el hermano presidente del Senado nos informará, si es pertinente, lo tomaremos en cuenta, pero así instructivos yo no parto de ese principio, cada legislador viene con sus principios, bajo instructivos de sus bases, pero así con soberbia de instructivos no, yo no acepto”. Aunque se declaró partidario de “aceptar sugerencias”.

El diputado cruceño del MAS Jerjes Mercado afirmó en radio Panamericana que él hizo campaña política para que Arce y Choquehuanca presidan el país. “El pueblo boliviano ha votado por Lucho y David; de acuerdo con la Constitución, son ellos los que gobiernan y deben gobernar. Hemos hecho campaña para ellos”. Afirmó que “no creo que haya una orden, lo que sí tiene que haber es niveles de coordinación como presidente del partido (que es Morales del MAS), tiene que establecer vínculos y niveles de coordinación con el gobierno nacional y con la bancada; una cosa es niveles de coordinación y otra cosa es que den órdenes y haya sumisión al respecto”.

Respecto a la interpelación del titular del TSE, Mercado afirmó que aún se elabora la agenda parlamentaria y que por ahora la prioridad es la “reconstrucción de la economía” y los “los otros temas se lo agendará de acuerdo a las posibilidades y oportunamente”.

Wilfredo Chávez, que ayer fue posesionado como procurador general del Estado, recordó que el miércoles se vio con el expresidente, con otras exautoridades y que el retorno de Morales “fortalece” y es un “hombre de consulta” para el gobierno. “También me he visto (ayer) con el hermano Evo Morales (en Chimoré) y fortalece nuestro proceso porque es siempre un hombre (que) más se siente un hombre del proceso, un hombre de consulta, ya me imagino hermano presidente (Arce) entonces contentos también por esa llegada del hermano Evo Morales”.

Chávez anunció que buscará hacer justicia por los muertos en Sacaba, Senkata, Yapacaní y Potosí. “Vamos cumplir la lucha contra la impunidad con los compañeros del equipo de nuestro gobierno a objeto de que no quede una sola viuda, un solo huérfano, un solo herido sin justicia, justicia es lo que vamos hacer”, aseveró.

El exministro de Gobierno Carlos Romero, que el miércoles junto a otros de sus excolegas le dieron la bienvenida a Morales en Chimoré, aseguró que “el binomio que está ejerciendo el Gobierno es un binomio legítimo, que ha ganado por propio mérito la Presidencia y la Vicepresidencia del Estado, pero la dirección política y estratégica del proceso es de Evo Morales”.

El ejecutivo de la Confederación de Interculturales, Henry Nina, citado por Erbol, dijo que Evo va a orientar, pero no dirigir, porque está claro que la responsabilidad es de Luis Arce. Ratificó que en las bases hay rechazo a exministros y al exvicepresidente Álvaro García Linera, situación que será debatida en las organizaciones sociales. Anunció que en los próximos días habrá un almuerzo entre Evo Morales, Luis Arce y dirigentes del Pacto de Unidad con el propósito de conversar sobre éstos y otros temas.

Oposición denuncia intromisión de Evo

La senadora de Creemos Centa Reck sostuvo ayer que la instrucción del expresidente Evo Morales al Legislativo y Ejecutivo es una “intromisión” al gobierno de Luis Arce. “No es adecuado, el expresidente (Morales) debería abstenerse de interferir la labor del Presidente (Arce); es una intromisión que descalifica, que se pone por encima del Ejecutivo y pienso que le hace mucho daño al ahora Presidente que tiene la tuición de realizar sus propias gestiones y definir las políticas que va a llevar a cabo; está queriendo establecerse como un suprapoder por encima del Presidente; es una actitud soberbia, no asume que ya no es el presidente de Bolivia”, dijo.

El diputado de Comunidad Ciudadana Walter Villagra dijo que “nos llama la atención la instrucción (de Morales), viviendo en democracia, no puede decir instruimos”. Rechazó las “instructivas, tal vez (se aceptaría) sugerencias”. Dijo que si el Legislativo, con mayoría absoluta del MAS, hace efectiva la instrucción de Morales, “vamos a hacer críticas”. Dijo que “Morales sigue creyendo que se fue de rey y ahora vuelve de rey, para nosotros ha vuelto para defenderse de los juicios que tiene”.