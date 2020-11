Madre acusada por infanticidio es enviada a la cárcel en Cochabamba

La policía ahora busca al hombre implicado en el crimen, sería pareja sentimental de Maribel A.M.

Fuente: Red Uno

El terrible caso se conoció este 11 de noviembre cuando Maribel A.M., de 21 años, era encontrada por su concubino Willy L.D., luego de haber abandonado el domicilio el pasado viernes 6 de noviembre.

El cuerpo de Jhoan de un año y cuatro meses, fue encontrado sin vida cerca de un río en la comunidad de Combuyo, en el municipio de Vinto, falleció a raíz de una asfixia mecánica, producida con una cuerda nylon.

Este jueves la justicia determinó detención preventiva para Maribel por la muerte del menor, fue sometida a una audiencia de medidas cautelares demostrando que es con probabilidad la autora del crimen contra su propio hijo.

El Juzgado de Familia e Instrucción Penal No. 1 de Vinto determinó detención preventiva por seis meses, mientras dura la etapa investigativa, en el penal San Sebastián mujeres.

La autora confesa del crimen enterró y cubrió el cadáver con piedras, con el con el propósito de que no lo encontraran. Cuando era investigada por la policía dio varias versiones, señaló que su hijo había muerto por una diarrea, que se había caído y al final terminó confesando que lo había asfixiado y enterrado.

“Tenía problemas con mi esposo, mucho peleábamos y me ultrajaba por eso lo he hecho. Yo sola lo he traído el cuerpo del niño”, declaraba el martes 11 de noviembre a la policía.