Modifican la segunda fase de la Simón Bolívar

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos y Página Siete

El consejo superior de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó ayer modificar el sistema de la segunda fase de la Copa Simón 2020, a poco más de 24 horas de jugarse los partidos de vuelta.

De acuerdo a lo establecido en la reunión, avanzarán los nueves mejores y los mejores tres perdedores, aumentado en dos la cantidad de clubes que debían pasar junto a los ganadores. Inicialmente, el sistema de la segunda fase contemplaba a los nueve ganadores y al mejor perdedor para armar las llaves (por sorteo) de la tercera fase.

Esta modificación también repercutirá de otra manera en el ascenso: de tercera a cuarta fase clasificarán los seis ganadores y los dos mejores perdedores, siendo que antes debían avanzar cinco vencedores y tres mejores eliminados.

Mañana juegan: Cochabamba FC vs. Chaco, Fatic vs. Tiquipaya, Oruro Royal vs. Rosario Central, Stormers San Lorenzo vs. EMH, Real Tomayapo vs. Fancesa, Independiente vs. Quebracho, Libertad vs. Satélite Norte, Torre Fuerte vs. Kivón y Vaca Diez vs. Mariscal Sucre.

En los partidos de ida: Mariscal Sucre venció a Vaca Diez 2 – 1, Fatic le ganó a domicilio a Tiquipaya 3-2, Chaco sometió a Cochabamba FC 2-0, Huanuni dio cuanta a San Lorenzo 3-1.

Torre Fuerte goleó a Kivon por 7-2, Quebracho venció a Independiente por 3- 1 y Fancesa le ganó 3-1 a Real Tomayapo.