Padres «sin hijos» impulsan en Sipe Sipe protesta por empresa

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escobar / La Paz

La familia de la Alcaldesa de Sipe Sipe (Cochabamba) -que fue secuestrada y golpeada, además de sufrir maltrato psicológico- advirtió que varios de los dirigentes de los padres de familia exigen la contratación de una empresa para la adquisición del desayuno escolar. Además, algunos de los incitadores ni siquiera tienen hijos. Según la denuncia, los representantes de este sector demandan también la aprobación de una adjudicación que es ilegal porque la firma incumple varios requisitos.

“Los dirigentes nos siguen persiguiendo. Ya se pasaron los nombres a la Fiscalía y fueron debidamente identificados. Supuestamente son padres de familia, pero tenemos entendido que no tienen ni siquiera hijos. (Esas personas) son las que están causando todo; este problema es político y querían que (mi madre) caiga en un error haciéndole firmar los documentos, querían los contratos”, explicó a Página Siete Neyva Almanza, hija de la alcaldesa de Sipe Sipe María Heredia.

En la actualidad, la autoridad municipal se encuentra hospitalizada y sufre estrés postraumático porque fue secuestrada y maltratada por los integrantes de la junta de padres de familia de Sipe Sipe. La autoridad edil estuvo incomunicada dos días y una noche por los manifestantes, quienes la obligaron a firmar un contrato con una determinada empresa para la entrega de los productos de la canasta familiar en reemplazo del desayuno escolar.

La Alcaldesa se encuentra con suero y sigue internada. En las siguientes horas, la autoridad edil será revisada por el cardiólogo, quien determinará cuánto tiempo estará internada. “Seguramente nos dirá si recibirá el alta o continuará en el hospital”, dijo su hija. Sin embargo, la autoridad ya no puede dar declaraciones por recomendación médica.

“Sus nervios están muy alterados y como ya tiene un marcapaso, no queremos que se pueda alterar más porque puede dañar su corazón. El doctor nos pidió que ya no dé más declaraciones porque es cuando más se agita”, sostuvo.

El jueves, antes de esta restricción médica, la Alcaldesa afirmó que dirigentes y concejalas presionaron a la autoridad para cometer serias irregularidades en la contratación de una determinada empresa. Según la autoridad, los incitadores exigen que esa firma se encargue de la dotación de la canasta familiar.

“Los concejales me mandaron con una resolución a Santa Cruz para ir a averiguar (los costos de los productos de otras firmas). Ahí seguro quedaron con una empresa (para la adjudicación) y me impusieron comprar el producto de la misma. Por esa razón, invité a esa empresa para que traiga sus documentos y cuelgue (los requerimientos) al Sicoes, pero no cumplió con los requisitos. Había otra empresa que cumplió con todo y tenía menor precio”, dijo el jueves la Alcaldesa de Sipe Sipe, en una entrevista con Página Siete.

Después, la autoridad fue secuestrada y fue víctima de violencia física y psicológica. En dos días y una noche, la autoridad no tuvo acceso a alimentos y agua, incluso tuvo que dormir en el suelo.

Ante esa situación y para salvar la vida de la Alcaldesa, los funcionarios se comprometieron a cumplir las demandas de los padres de familia. “Han aceptado que esa empresa nos dé un ítem -no recuerdo si es arroz-. He firmado para que me dejen. Eso también los técnicos habían aceptado por rescatarme. Pero luego han pedido que se cancele (a esa empresa) el 50%. Eso no se puede hacer”, dijo entre lágrimas la autoridad.

El jueves, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo que se investigará el caso y hallará a los responsables de la agresión y el secuestro que sufrió la Alcaldesa de Sipe Sipe. “No permitiremos que en Bolivia siga habiendo acoso político hacia las mujeres. Las personas que secuestraron a esta Alcaldesa serán investigadas y serán sancionadas oportunamente”, aseguró.

Ayer, el viceministro de Seguridad Ciudadana Gonzalo Lazcano anunció que mediará en el conflicto entre los padres de familia y la Alcaldía de Sipe Sipe. Indicó que ya se comenzaron las gestiones para que los manifestantes suspendan el bloqueo del camino que une Cochabamba con el occidente del país.

“Sostendremos reuniones y hablaremos con la gente. Está en vías de solución, pero hay gente intransigente con la que pretendemos mediar”, dijo la autoridad del Gobierno.

Los padres de familia llegaron a un acuerdo y levantaron anoche el bloqueo de caminos. Los dirigentes se reunieron con el Gobierno y la Policía.

Mientras tanto y por las fuertes advertencias, los tres hijos y tres nietos de la autoridad edil se encuentran en la clandestinidad. “Estamos escondidos en diferentes lugares porque fuimos víctimas de amenazas. Nos aseguraron que van a quemar nuestra casa. Como tenemos hijos, tuvimos que escapar”, dijo Neyva Almanza, hija de la Alcaldesa.

Pese al peligro y a las constantes amenazas de quemar su casa, la familia de la autoridad no dejará Sipe Sipe. “Nos quedaremos porque mi mamá no hizo nada malo, no robó y no cometió ningún delito. No tenemos por qué escapar”, sostuvo.

La familia de Heredia se dedica a la agricultura y cosecha cebolla, papa y repollo.

Horas de terror

Miedo “Ni el infierno se compara con lo que he vivido”. Con esas palabras, María Heredia, alcaldesa del municipio cochabambino de Sipe Sipe, describió los dos días y una noche que estuvo secuestrada por los integrantes de la junta de padres de familia de esa localidad, quienes la obligaron a firmar un contrato con una empresa para la entrega de productos de la canasta familiar en reemplazo del desayuno escolar. Contó que “esas horas de terror” fueron muy duras para ella y su familia. Aseguró que su único delito fue entrar a la vida política.

“Ni el infierno se compara con lo que he vivido”. Con esas palabras, María Heredia, alcaldesa del municipio cochabambino de Sipe Sipe, describió los dos días y una noche que estuvo secuestrada por los integrantes de la junta de padres de familia de esa localidad, quienes la obligaron a firmar un contrato con una empresa para la entrega de productos de la canasta familiar en reemplazo del desayuno escolar. Contó que “esas horas de terror” fueron muy duras para ella y su familia. Aseguró que su único delito fue entrar a la vida política. Vida Nació en Parotani en 1967 y desde sus 16 años comenzó a ser visible por liderar las organizaciones campesinas. Ya en 1995 fue una de las fundadoras del MAS y así las luchas sindicales pasaron a ser electorales.

Autoridades repudian agresiones contra la alcaldesa de Sipe Sipe