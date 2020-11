«Salinas fue víctima de esa estructura que está en la FBF»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Robert Blanco, dirigente del fútbol que fue expulsado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), habló de lo que pasó en el último congreso ordinario de la entidad, los temas de corrupción que fueron denunciados y lo que pasó con el extinto César Salinas, quien estuvo al frente de la entidad.

Señaló que no duda de la honestidad del expresidente y que todos los hechos de corrupción que salieron a la luz fueron fruto de la presión de la estructura dirigencial.

¿Cuál su criterio luego del congreso de la FBF y la elección del presidente?

Lo que se vio es que siguen con la ilegalidad. Hay ocho asociaciones que no cumplen con los estatutos, hay prorroguismo, deberían realizar sus elecciones en cada una de ellas. Hubo un candidato electo que no cumple con los estatutos de la FBF, tampoco de FIFA y Conmebol, por eso es un congreso nulo de pleno derecho. De por medio están los amparos constitucionales en el caso del mío, si es que se ratifica en Sucre todo lo que se hizo es nulo.

No puede ser que aprueben los estados financieros con las denuncias públicas. Hay cosas raras en la Casa de la Verde.

Contra Fernando Costa no tengo nada, sé que es un buen dirigente que hizo cosas importantes por Always Ready, pero no cumple con los estatutos, será más de lo mismo, porque creo que César Salinas fue víctima de esa estructura que está metida en nuestro fútbol.

¿Qué hará ahora?

Hacer cumplir el amparo constitucional. Si están pensando en cansarme, como lo intentaron, no lo van a conseguir, los clubes profesionales que me apoyan me dan fuerza para seguir y la gente de equipos que me llamaron de todo el país, excepto Beni y Pando, los cuales me dan el respaldo, están dispuestos a patear el tablero.

Antes del congreso vinieron a hablarme, querían que acompañe a Fernando Costa porque tenía buenas referencias mías. Le mandé a decir que no podía acompañarlo porque es la misma estructura contra la que yo estoy peleando. Me dijeron que si no había un acuerdo me iban a expulsar y eso es lo malo en el fútbol, para entrar en la FBF se tiene que recurrir a esas cosas.

¿Seguirá con la justicia ordinaria a riesgo de que Conmebol y FIFA ratifiquen el castigo que le puso el comité ejecutivo?

Conmebol y FIFA respetan las leyes. Hablé con gobernanza y me dijeron que nunca se iban a meter, que no iban a decir quién es el presidente si en su momento Marco Rodríguez o Robert Blanco. Me dijeron que para eso tenemos nuestro estatuto y tenemos que regirnos a él. Si es que no se cumple, debemos ir a un tribunal arbitral y de ética que no tenemos. Tenían que elegirlos en el congreso, deben estar conformados por abogados, personas de conducta intachable.

¿Hay corrupción en el comité ejecutivo del que usted fue parte?

No me consta. Lo único que siempre hay son los comentarios, como en el caso de la Casa de la Verde, el tema de San José y algunos partidos internacionales. Cosas así, pero sabemos que la corrupción no deja factura, pero algo cierto que haya encontrado, no.

¿Pedirá que se investigue el tema de los cheques y todo lo que se denuncia?

Si es que entro a la FBF, sí, porque desde afuera no puedo. Necesitamos pruebas pero yo no las tengo. Los cheques que se vieron en las redes sociales no son de mi persona, son de otra gente, no sé quien estará trabajando, quienes lo harían. Nunca manejé, ni un día, la chequera de la FBF y peor los extractos bancarios.

¿Por qué votó por César Salinas en las elecciones?

Porque confiaba en él, para mí se trataba de un dirigente nuevo, era un presidente que hizo obras en The Strongest, lo tenía bien en el tema deportivo y era una persona adinerada que no necesitaba sacarle a la federación. Creo que él no le sacó a la FBF, todas las cosas que vieron fue por la presión de toda la estructura, creo que estaba presionado por todo lo que se estaba viendo, pero no dudo de su transparencia.

Acudieron al TAS… ¿qué le dijeron?

Yo no lo hice. Sólo quise acudir al comité ejecutivo y no tuve respuesta, busqué un tribunal de ética y arbitral pero no hay en el país. Acudí a Conmebol y FIFA, de esta última recibí un llamado de gobernanza y me aclararon el panorama, me dijeron que no podían decirme quién es el presidente y que se tiene que cumplir lo que está escrito en los estatutos que están aprobados de 2017 y en los que dicen que soy el primer vice de la FBF y titular de la entidad tras el fallecimiento de César Salinas

¿Qué opina de las últimas declaraciones de Marco Rodríguez?

Sé que habla para mí también y no voy a estar en esa bajeza, mientras no me digan ladrón, mientras no me digan que soy maleante, borracho y drogadicto, estoy tranquilo, porque no soy ninguna de esas cosas, como tampoco acosador. Puedo ser coqueto pero acosador no, peor violador, y no responderé a esas bajezas.

