Sandoval pide “volcar la página” de Jeanine Áñez

Fuente: Radio Fides

La exdiputada y precandidata a la gobernación de Santa Cruz, Rose Marie Sandoval, reconoció este jueves que lo sucedido con el gobierno de transición de Jeanine Áñez podría traerle complicaciones en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo del 2021 al partido Demócrata.

“Lo que ha pasado con la presidenta Áñez, como lo que ha pasado en algún momento en Cochabamba son gestiones que no le hacen bien y no le han hecho bien a mi partido, pero aquí no puede ser toda una taza de leche (…) volcamos la página porque ha sido un año muy duro”, manifestó.

La jornada pasada, la exlegisladora fue perfilada como precandidata para pugnar por la gobernación de Santa Cruz, para la aspiración a este cargo también suena el nombre del Secretario General del Gobierno Departamental cruceño, Roly Aguilera y del vocero del partido Vladimir Peña.