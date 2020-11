Sequía en el Chaco tarijeño, el agua de las cisternas no abastece

Entre el Gobierno Municipal y Regional de Villa Montes se dispone de siete cisternas que distribuyen agua en los distritos 5,6,7,8,9,10 y 11, los más afectados por la sequía.

Siete distritos del municipio de Villa Montes, que son parte de la llanura chaqueña, desde hace más de diez meses afrontan los efectos de la sequía. El agua que distribuyen en cisternas el Gobierno Regional y el Municipal no abaste la demanda de las familias de la zona, situación que obliga a los ganaderos a buscar alternativas para subsistir, ya que el líquido elemento es escaso hasta para el consumo humano.

La comunidad El Renacer, ubicada cerca de la frontera con Paraguay, es una de las muchas zonas donde no llueve desde hace un año. Ahí, más de 15 familias ganaderas se declararon en emergencia, ante la falta de apoyo de las autoridades, ya que por el largo periodo de sequía algunas reses murieron y otras están flacas, por tanto, no pueden venderlas para generar ingresos que les permita comprar alimentos y agua.

Luis Rojas, conocido como “Pila”, comunario de El Renacer, en contacto con El País, dio cuenta que la sequía en la zona es “preocupante”, ya que los dos pozos del lugar están fuera de servicio, debido al mucho bombeo y para subsanar el problema técnico tienen que trasladarse hasta Villa Montes, lo que representa un gasto que no pueden cubrir.

“Es lamentable la crisis que tenemos, es algo que no se puede creer, ahorita está muy feo, el monte esta como ardido, plomo”, comenta preocupado, al indicar que la temperatura promedio en la temporada oscila entre 40 y 45 grados.

Si bien, reciben agua en cisternas cada 15 días, Rojas afirma que no alcanza para todas las familias de la zona, además no hay forraje para el ganado. “Si no llueve en 20 días más la situación es grave, no sabemos dónde acudir, hemos llamando que nos ayuden, hemos pedido reuniones, pero no vienen. Esperamos la atención de las autoridades”, fue su llamado.

Agregó que pese a la crítica situación que afrontan por la sequía, a última hora el Senasag quiso vacunar para la rábica y clostridium, situación que generó problemas ante el rechazo de los ganaderos. “Esta temporada no se puede realizar la vacuna ya que, al ser fuertes, vaca vacunada es vaca muerta”.

Por su parte, Lidia Rojas señaló que en la zona norte de El Renacer están en emergencia porque no llueve hace casi dos años, “la sequía ahora es grave”. Sin embargo, hasta la fecha no recibieron ningún apoyo, como ser el desbarre de los atajados, ni forraje, pese a ser una de las comunidades más afectada.

“Los bolsillos están agotados, ya no hay para comprar alimento para el ganado, estamos supliendo con el algarrobo”, comentó. Señala que en su caso tiene 200 cabezas y el agua que recibe de la cisterna como máximo alcanza para 20 días, ante esa situación optaron por organizarse y buscar la forma de llevar agua en tinacos por su cuenta. “A veces no están disponibles, entonces alquilamos un tanque y acarreamos agua como podemos”, sostiene.

Recuerda que las autoridades se comprometieron a perforar tres pozos por comunidad, pero hasta ahora no se concretó ni uno.

Distritos afectados

Consultado sobre el tema, Cimar Salazar Saldaña, director de la Unidad Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Villa Montes, indicó que en coordinación con el Gobierno Regional se distribuyeron las competencias, es así que la Subgobernación se ocupa de abastecer agua para el consumo animal y el municipio para el consumo humano.

Entre ambas instituciones disponen entre seis y siete cisternas que cubren los distritos 5,6,7,8,9,10 y 11, los más afectados por la sequía y donde distribuyen dos cisternas por distritos. Sin embargo, reconoce que no fue posible cubrir el 100 por ciento, las familias piden más, “se hizo hasta lo imposible por llegar a todas las comunidades”, afirma.

Agregó que se ven limitados a ampliar el servicio y realizar más trabajos orientados a mitigar la sequía, ya que los recursos económicos fueron reducidos por la pandemia de la Covid-19 y ahora por el cierre de la gestión.

Respecto a la comunidad El Renacer, indicó que entre viernes y sábado se envió una cisterna de la Subgobernación y es una de las zonas que está siendo atendida en un 100 por ciento. “Lamentablemente no sabemos por qué, pero en esa comunidad más de un año no llueve nada”.

Saldaña señaló que se reportaron animales muertos en toda la llanura chaqueña que está siendo golpeada por la sequía, pero la unidad competente aún no reportó cuántos murieron.

Ante esa situación, desde el Gobierno Municipal se hizo gestiones ante Defensa Civil para captar apoyo de los diferentes niveles de gobierno y si bien se logró sumar dos cisternas, rollos de pasto y se tiene previsto perforar tres pozos, no se logró que se emita la declaratoria de emergencia ni del Gobierno Regional ni Departamental.

Limpieza de atajados beneficia a 600 familias

Robert Ruiz Ordoñez, ejecutivo Seccional de Desarrollo de Villa Montes, refirió que través del programa de reactivación económica se trabaja en la mitigación de los desastres naturales. Es así que se realizó la limpieza de atajados (desbarre) con 500 cubos subsidiados por el Gobierno Regional por cada beneficiario. “Ya son más de 600 productores y ganaderos de los distritos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 que fueron beneficiados con estos trabajos y el apoyo continúa y continuará el 2021”

Es así que tras un recorrido la zona, se evidenció que después de las primeras lluvias algunos atajados ya cuentan con agua y esto permitirá el abastecimiento del líquido elemento para el ganado.