Tarija: Máquina de Aféresis está paralizada por el bajo requerimiento de plasma

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

Fuente: elPeriódico

Tras el descenso del índice de pacientes en terapia intensiva por el coronavirus, la máquina de Aféresis del Banco de Sangre, se encuentra paralizada debido al poco requerimiento de plasma.

“No solo sería que no hay pacientes en estado de graveda que requieran plasma, sino que también, no hay donadores. Esto a la vez es favorable, pues se evidencia que en cuanto a casos de Covid-19, no estamos bajando, ni tampoco subiendo mucho”, mencionó.

Asimismo, Arancibia manifestó que la máquina de Aféresis, no solo sirve para la extracción de plasma, sino también para obtener otros componentes para realizar el análisis al paciente.

“El equipo es de última tecnología y podemos darle otro uso, pues podemos obtener nueve placas de un solo donador”, mencionó.

Finalmente, el responsable dijo que las campañas de donación de sangre continúan en la capital y se llevan a cabo cada fin de semana en el parque Bolívar.