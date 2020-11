Tribunal de Ética de Creemos procesa a diputada Sandra Paz, Bazán no descarta sanciones

Fuente: erbol.com.bo

El diputado Erwin Bazán informó este jueves que el Tribunal de Ética de la alianza Creemos procesa a su colega de bancada Sandra Paz por haberse desmarcado de la línea partidaria y aceptar el apoyo del MAS para ocupar la cuarta secretaria de la Cámara de Diputados.

“No me voy a adelantar a las resoluciones que dicte el Tribunal de Ética, pero para nosotros está claro que es una actitud que no vamos a tolerar ni nos vamos a quedar en el lamento. Negociar con el MAS por beneficios personales no lo vamos a permitir desde ningún punto de vista”, manifestó.

Aseguró que junto a los miembros de la bancada tomarán acciones, probablemente al margen de las sanciones que podría emitir el Tribunal dentro el proceso interno que se ventila.

Desde el primer día que Creemos denunció el desmarque, la diputada Paz no se pronunció sobre las varias acusaciones que lanzaron sus colegas de bancada y se limitó a recibir la posesión en el cargo y asumir funciones en la directiva.