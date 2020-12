Ale Peredo Grill Garden, una experiencia a la parrilla

Anoche acudí a Ale Peredo Grill Garden gracias a la amable invitación de Percy Andrés Cuéllar el maestro de la parrilla. Quiero hablar de temas que al final se funden en lo mismo, lo primero, a lo que fuimos con Guille, la carne a la parrilla, siempre dije que es muy difícil explicar en textos los sabores y los aromas para eso están los poetas y yo de eso no tengo nada. ¿Cómo les explico ese primer mordisco a la «costilla ancha» asada al fuego por largas horas primero a leña y luego al carbón?

Simplemente es una explosión de sabor que te lleva al Olimpo te hace pensar que así deben comer los dioses, luego apareció una celosa punta de S, «agora se falta de picanha», entrando en competencia para demostrarme que era mejor que el anterior corte, entonces fue que les di un «empate técnico» sin ánimos de acordarnos de lo político, luego llegó un cerdo del que no sabías si era un producto cárnico o una galleta de lo crocante que estaba, las guarniciones deliciosas y equilibradas y acá quiero hacer un stop, avizoré unos pequeños cilindros de plátano maduro sobre la parrilla y yo dije entre dientes «Percy, me estás jodiendo» y es que no sé a cual decir que es mi favorito, si la yuca o el plátano (solo tu mente podrida tendrá pensamientos fálicos).

Debo reconocer que ese ínfimo detalle convirtió en ese instante este grill garden en mi lugar favorito de carnes, sí señores un pinche plátano que a mí me caló hasta la infancia, entonces me fui dando cuenta que no solo estaba sacando mi hambre de una manera deliciosa, sino que estaba viviendo una experiencia.

De lo otro que quería hablar es del lugar y los detalles, algo que no puedo dejar pasar por alto porque se nota esa pasión por los detalles que al final es la misma pasión puesta en la cocina, cada rincón del lugar presenta detalles que irás descubriendo las próximas veces que los visites, lo más importante de esto es que si bien está lleno de detalles, han logrado una armonía entre ellos que dejan fluir tu mente logrando hacerte sentir querido cosa que no miento porque la atención viene a ser un tercer tema de destaque.

Malas noticias, el grill garden tiene todos los días reservado, de lunes a sábado, si pensaste mientras leías, acá quiero hacer la cena de la empresa o de la familia por fin de año «nelly» no hay espacio, está «sold out».

Pero como la mezquindad no es algo que sea parte de este concepto te traigo buenas noticias, los domingos están atendiendo de manera normal, como un restaurante familiar por decirlo de alguna manera, este día por Bs 90 el cubierto libre para mayores podés «achetarte» con majadito de pato a la leña, feijoada (Brasil siempre colándose a nuestra gastronomía) y más parrilla. Dato interesante, «free soft drinks», o sea, soda libre. Repito, no estas yendo a comer, estas yendo a vivir una experiencia.

Si me equivoqué en algún dato que Percy me corrija, y seguro que me olvidé de contarte más detalles y no, no cerraré diciéndote PEQLL.

Muchas felicidades Ale Peredo y Percy. No les deseo éxitos porque sería redundar, puesto que ya están ahí, a ustedes, vayan reservando 2021 para sus eventos cualquier día de la semana menos el domingo. Chino Alejandro Guzmán Torrez te odié, te lo perdiste.