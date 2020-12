Carlos Valverde revela que quiso ser candidato en las subnacionales

Lanzó dardos contra los actuales precandidatos a gobernadores y alcaldes

Sin mencionar la instancia, el periodista Carlos Valverde dijo la mañana de este sábado que se propuso ser candidato en las elecciones subnacionales para provocar una disrupción ante el caos político que vive el departamento de Santa Cruz, aunque también consideró que improvisar una candidatura sería lo mismo que están haciendo los aspirantes a alcaldes y gobernadores.

“Dije, yo me meto, voy a hacer una candidatura no para ganar, sino para ser disruptivo e interpelarlos y ponerlos en evidencia (a los otros candidatos); conseguí agrupación, conseguí partido, conseguí gente que quería entrar a eso, a hacer una campaña disruptiva para cuestionar desde ahí, pero luego dije que no está bien”, reveló el comunicador en el programa ¡Qué semana! de Radio EL DEBER.

Señaló que una candidatura de esa característica sería improvisar y caer en lo mismo que los actuales partidos y agrupaciones que incluso confunden las propuestas departamentales con las municipales, lo que muestra que existe una total improvisación en sus postulaciones.

Valverde hizo un repaso de las propuestas que lanzaron los precandidatos del MAS, Creemos, Demócratas o UCS y ninguna, desde su punto de vista, podría colmar las expectativas de los electores de Santa Cruz que acudirán en marzo del próximo año a las urnas.

Fuente: El Deber