Dockweiler dice que puede postular porque cumple la residencia permanente

Fuente: Página Siete Digital

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, manifestó que puede postular en los comicios regionales de 2021 porque cumple con la residencia permanente, al haber “tomado vacaciones” luego de la asunción de Jeanine Añez a la Presidencia.

“Lo que salió a la luz es una serie de mentiras que se han creado en torno a no sólo mi persona, sino a sus adversarios políticos. Presenté una renuncia porque no quise quedarme ni un solo segundo en un gobierno que no estaba entrando con los mecanismos que se debían para gobernar un país. Decidí presentar mi renuncia irrevocable, y decidí sacar mis vacaciones que tenía 57 días acumulados porque no quería quedarme un solo día” dijo el exgerente de Mi Teleférico.

Sobre esa línea, manifestó que cumple la “residencia permanente” que especifica la Constitución Política del Estado (CPE) debido a que esa condición no se pierde “porque uno salga del país”.

“(La residencia permanente) es un requisito y se cumple. Lo que hay que aclarar es que la CPE habla de residencia permanente, y es un término establecido, pero es parte de los convenios de la jurisprudencia internacional (…). La residencia no se pierde porque uno salga del país y tome unas vacaciones. Nadie, ningún candidato tendría que salir del país por ninguna razón, debería quedarse en su ciudad y ni siquiera debería moverse a otra ciudad”, manifestó Dockweiler.

El exgerente de la estatal salió del país luego de la transición presidencial, rumbo a Perú. Por entonces el director general de Migración, Marcel Rivas, dijo que su salida fue legal, puesto que no existía ningún impedimento para ello.

