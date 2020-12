El 64% de mujeres en relación de pareja sufrió violencia en Tarija

Las cifras de violencia en pareja aumentan al 87% cuando las entrevistadas fueron las mujeres separadas, divorciadas o viudas, y bajan al 50% para mujeres solteras. Exigen un cambio de paradigma

Yoselin vive en San Lorenzo, tiene 23 años de edad y es madre de familia, pero además, es una de las miles de mujeres en el departamento que han sido víctima del machismo y de la violencia del hombre en una relación de pareja.

Relata que a finales de noviembre, ella se encontraba en su domicilio ubicado en la comunidad de Loma de Tomatitas junto a sus hijos, y cuando caía la noche, ella decidió ir a recoger algunas ropas de sus hijos para ir con ellos a visitar a su madre, pues quería escapar de su concubino, toda vez que éste se encontraba ebrio, pero además la había estado agrediendo psicológicamente durante toda la tarde.

Así como estaba decidida, al momento de salir de la habitación, vio que su concubino se paró al medio de la puerta y con una postura firme y amenazante, le dijo que ella no saldría a ninguna parte.Molesta por todo lo que había aguantado durante la tarde, la mujer dijo que decidió no hacerle caso y le dijo que se fuera a descansar y lo empujó como haciéndole a un lado. Esto no le gustó para nada al sindicado quien inmediatamente reaccionó bruscamente en contra de la mujer.

La agarró del cuello con sus dos manos, le dio un golpe de puño en el ojo izquierdo y después le pateó en la costilla, sin ni siquiera importarle que ella estaba agarrando a su bebé de 6 meses de edad.

Afortunadamente para ella, en ese momento llegaron efectivos policiales que habían sido alertados por los gritos y discusiones que se escuchaban hasta afuera, y auxiliaron a la mujer, aprehendido al agresor.

El caso relatado es solo uno más de los miles que ocurrieron a lo largo del año y es que la violencia contra la mujer es una oscura realidad en Bolivia, pero también en el departamento de Tarija.

La violencia en cifras

Según la Primera Encuesta de Pre valencia y Características de la Violencia contra las Mujeres, se conoció que un 64% de las mujeres encuestadas en Tarija indicó que sufrió algún tipo de violencia en su relación de pareja.

Sin embargo, estas cifras aumentan al 87% cuando las entrevistadas fueron las mujeres separadas, divorciadas o viudas, y bajó al 50% para mujeres solteras.

Sin embargo, y según las cifras reportadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia a mediados de octubre de este año, hasta el 13 de ese mes el departamento tenía registrado más de 1800 casos de violencia a la mujer.

El director de esta repartición policial, mayor Wilfredo Gorosteaga, refirió que se considera que debido a la pandemia, se registraron muchos más casos de agresión en el departamento.

A nivel nacional, las cifras suben pues refleja que de cada 100 mujeres (casadas, solteras, en unión libre o separadas), mayores de 15 años, 75 de ellas declararon haber sufrido algún tipo de violencia de su pareja en el transcurso de su relación.

Violencia en todo el departamento

Así como el caso de San Lorenzo, la violencia a la mujer se da en todos los rincones del departamento y otro ejemplo de ello es lo que le pasó a Lucía de 26 años de edad, en su domicilio ubicado en el municipio de Yacuiba, en la zona de San José de Pocitos, donde fue bruscamente agredida por su concubino.

Cuenta también que a finales del mes pasado ella estaba en su hogar descansando junto a sus hijas, cuando poco antes de la medianoche llegó su pareja de 30 años de edad y no podía entrar al inmueble, por lo que comenzó a llamarla a gritos para que le abriera la puerta.

Después de tanto escándalo, ella finalmente le abrió la puerta de la casa, pero ni bien lo hizo el sujeto le tiró una lata de cerveza al rostro que la tumbó al piso. Acto seguido, el agresor fue hasta donde ella y comenzó a darle golpes de patadas y puñetes en todo el cuerpo, hasta que ella logró zafarse de él y salió corriendo rumbo a la casa de su madre.

Bolivia lidera en violencia machista

La violencia machista contra las mujeres es uno de los problemas más complejos y estructurales por los que está pasando el país en los últimos años. Bolivia encabeza la lista de trece países de Latinoamérica con más casos de violencia física contra las mujeres y es el segundo país en cuanto a hechos de violencia sexual, según la OPS/ OMS4