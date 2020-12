Estudio identifica que el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y la justicia se aplazaron

Pablo Peralta M. / La Paz

Un estudio de Idea Internacional detecta que, en relación a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la justicia y el Ministerio Público se aplazaron, dado que registran bajos índices de confianza, representatividad y de desempeño.

“Casi todas las instituciones del Estado se aplazan en los índices de confianza, de representatividad y de desempeño, salvo la Policía, las Fuerzas Armadas y también el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales, que pasan raspando. El resto, desde el punto de vista de este estudio, está aplazado”, explicó a Página Siete Sergio Lea Plaza.

Lea Plaza y Gustavo Bonifaz son los investigadores que realizaron el estudio Impactos, amenazas y oportunidades para la democracia boliviana a partir de la pandemia Covid-19. Ese trabajo identificó, entre otros resultados, “un cuadro de crisis de las instituciones estatales marcada por un bajo índice de desempeño”.

Se trata de un estudio de percepciones que se realizó a partir de una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa). Para la investigación se aplicó una encuesta digital, se realizaron 26 entrevistas a expertos y 21 entrevistas a “tomadores de decisiones” y se organizaron 10 grupos virtuales de deliberación.

Respecto al cumplimiento de roles fundamentales de las instituciones del Estado con relación a la emergencia sanitaria, la investigación detecta que el Estado, el Ministerio Público, la ALP y el sistema judicial registran un bajo índice de desempeño, el cual está por debajo del promedio (2,21). En cambio, la Policía y las Fuerzas Armadas registran el mayor un índice (3,05) por encima del promedio, en lo hace al cumplimiento de sus funciones.

“Salvo las fuerzas del orden, que en criterio de los encuestados habrían cumplido medianamente su tarea de garantizar la seguridad durante la pandemia, las demás instituciones del Estado se aplazan ampliamente. Queda muy claro que para los encuestados el sistema judicial no garantiza un juicio justo a los bolivianos, que el Ministerio Público no actúa de forma independiente, que el Órgano Legislativo no ha cooperado con el Ejecutivo en la atención de la crisis, o que el Estado no ha garantizado recursos materiales suficientes para atender la emergencia sanitaria”, se lee en el estudio.

A la hora de hablar de confianza, la investigación detecta “un nivel muy bajo de confianza” en las instituciones del Estado y en las organizaciones políticas, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que registran índices que están por encima del promedio.

Según datos del estudio, el gobierno, las alcaldías, las gobernaciones, los concejos municipales, las organizaciones políticas, las asambleas departamentales, la ALP, el Órgano Judicial y la Central Obrera Boliviana (COB) registran “un nivel muy bajo de confianza”, el cual se ubica por debajo del promedio (3,02).