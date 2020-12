James Cameron comparte nuevas imágenes del set de Avatar 2

Las secuelas de Avatar siguen su curso a pesar de la pandemia y antes que se acabe el polémico y caótico 2020, el director James Cameron decidió compartir fotos de la esperada producción.

En las imágenes compartidas por Cameron, se puede visualizar un barco y un vehículo con grúa de cámara en el techo. El oscarizado cineasta explicó los elementos en la descripción de la publicación: El último set para el rodaje de 2020. The Matador (un barco de mando de más de 15 metros) sobre una base de control de movimiento de 360 grados y 16 toneladas. Tres technocranes y un brazo ruso montados en lo alto de un Mercedes-Benz. Simplemente otro día en el set de las secuelas de Avatar”.

The last set for 2020 filming —The Matador (a 50’ forward command boat) on a 16-ton, 360 degree motion-control base. Three Technocranes and a Russian Arm mounted on top of a Mercedes-Benz. Just another day on the set of the Avatar sequels. (credit @jonlandau) pic.twitter.com/MB6dzUzeEr

