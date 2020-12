“Los delegados de Sol.Bo apagaron sus teléfonos el lunes en la tarde”; Una fuente de CC cuenta detalles del rompimiento

Fuente: Brújula Digital

El lunes fue un día de negociaciones intensas al interior de la alianza, luego fracasada, entre UN, Comunidad Ciudadana y Sol.Bo. Al filo de las 12 de la noche, cuando vencía el plazo de inscripción de candidatos, Sol.Bo decidió apoyar a su propio postulante a la Alcaldía de La Paz, Álvaro Blondel, y dejó atrás el acuerdo con las otras fuerzas. Waldo Albarracín es ahora candidato sólo de UN y CC.

Lea también: Revilla se molesta y rompe la alianza con CC y UN con un portazo; Blondel es el candidato de Sol.bo

Una fuente de Comunidad Ciudadana contó a Brújula Digital que el origen del problema fue que Sol.Bo, en la tarde del lunes, rechazó la inscripción en las listas de la alianza de dos concejales suplentes, a los que calificó como “enemigos” de esa fuerza política.

Albarracín coincidió con ello, pero dijo que en la reunión que se mantuvo con los delegados de todos los partidos, se aceptó el pedido de retirarlos. Pero agregó que ese era sólo un pretexto de Sol.Bo.

Lo que Sol.Bo quería, dijo, era que él retirara su candidatura y que el alcalde y líder de ese partido, Luis Revilla, “jugó sucio” y que desea “dispersar el voto”.

“Hablar con los políticos es para desconfiar de principio a fin, lo que ha hecho Luis Revilla es jugar sucio, no tengo otra frase, ha jugado sucio”, dijo Albarracín entrevistado por Cadena A.

El exrector y ex Defensor del Pueblo agregó que la intención de Revilla era forzarlo a renunciar. “Esa era la intención y no lo hice porque había un mínimo de respeto a las otras organizaciones que me apoyan y que no tienen la culpa de los exabruptos en los que está incurriendo Sol.Bo; la pregunta es si esa su candidatura (la de Blondel) tiene posibilidades de ganar por lo menos un concejal. No tiene posibilidades”, agregó.

A las 12 de la noche del lunes cerró el plazo para la inscripción de candidatos a los gobiernos subnacionales (alcaldías y gobernaciones) en todo el país. En La Paz existen 10 candidatos a la Alcaldía, entre ellos Albarracín, Iván Arias y Luis Larrea entre los candidatos opositores al MAS. Ese partido presentó a César Dockweiler como candidato, pero otras fuerzas han señalado que lo intentarán inhabilitar debido a que no tuvo residencia en el país durante dos años, como manda la ley.

La fuente de CC agregó que el lunes en la tarde, una vez que se aceptó retirar a los dos candidatos incómodos, un representante del alcalde Revilla dijo que haría una consulta a la dirigencia y que entregaría una respuesta. Esta nunca llegó, informó la fuente.

“Los delegados de Sol apagaron sus teléfonos, incluso se fue a buscar a algunos de ellos a sus casas, y no aparecieron. Pasaron las ocho, nueve, diez de la noche y no se obtenía respuesta”, expresó la fuente, que participa de las reuniones de la dirección nacional de CC.

Brújula Digital llamó a representantes de Sol.Bo apara conocer su versión sobre los hechos, pero estos prefirieron no comentar.

La sede de Sol.Bo en la zona de Sopocachi también estuvo cerrada, contó la fuente, lo que provocó mucha preocupación porque las listas de candidatos se estaban trabajando en computadoras que se encontraban en esas oficinas.

Finalmente los delegados de CC y de UN lograron rehacer las listas, sacando a los candidatos de Sol.Bo. Cerca de las 12 de la noche, Sol.Bo inscribió a Blondel, que hace unas semanas ganó un proceso interno de ese partido, pero que es un político poco conocido.

Una primera crisis se produjo un poco antes, cuando Albarracín rechazó que su candidato al Concejo estuviera en el séptimo lugar, como le habían propuesto sus aliados. Albarracín exigió un mejor lugar en las listas y amenazó con renunciar a la candidatura, al extremo que Carlos Mesa, líder de CC, tuvo que llamarlo para convencerlo de que cambie de opinión. El candidato a la Alcaldía logró cambiar el orden de los candidatos al Concejo.

Ya en la campaña presidencial para las elecciones de octubre pasado Sol.Bo rompió con CC cuando Revilla era considerado como un posible candidato a la vicepresidencia junto a Jeanine Añez. Finalmente el candidato fue Samuel Doria Medina, de UN, que luego retiró su candidatura junto a la expresidenta.