Santa Cruz: Covid-19 avanza sin parar en 20 días se reportan más de 3.000 casos

Contagios. Autoridades sanitarias ya habían anunciado una segunda ola de contagios, que se concretó por la indisciplina de la población.

Fuente: El Día

El coronavirus, que lleva latente casi nueve meses en el departamento y vuelve a golpear nuevamente con la nueva ola de contagios. Las cifras se encuentran en ascenso, en los últimos 20 días se triplicó la cantidad de casos activos del virus. A principios de diciembre se registraban cerca de 900 personas con el virus, a la fecha soprepasan los 3.000. Las autoridades sanitarias responsabilizan a la indisciplina de la población para cumplir las medidas de bioseguridad.

Aumento de contagios. En lo que va de diciembre, hasta el martes 21, el Sedes reportó un total de 3.160 casos, la propagación del virus está en crecimiento continuo y sostenido. “Esta segunda ola de contagio tiende a ser mucho peor que la primera. Nos preocupa que en estos 21 días del mes ya suman más de 3.000 casos y aún no termina diciembre. La situación actual nos está mostrando una gran cantidad de transmisión generada por la circulación masiva y por ende las semanas que vienen habrá una incubación del virus en muchas personas”, expresó Marcelo Ríos, director del Sedes. La autoridad sanitaria departamental recomendó a la población el uso permanente del barbijo, evitar las aglomeraciones, para frenar este rebrote que amenaza al departamento.

Proponen medidas más estrictas. Desde el Colegio Médico de Santa Cruz cuestionan la aglomeración de personas en boliches, negocios, mercados, entre otros. Aseguran que no respetan el uso de medidas de bioseguridad. El presidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, manifestó que no se debió cortar la cuarentena hasta tener un caso cero, lo que no sucedió. «La gente sigue asistiendo a las reuniones sociales, no utilizan barbijo, eso es grave», manifestó el profesional. Aseguró que propondrán, en una futura reunión del COED, volver a la cuarentena en caso de que sea necesario porque los contagios se incrementan en el departamento.

15 laboratorios

Son los que se encuentran trabajando para detectar los contagios.