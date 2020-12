Se estancan los procesos por estupro contra Evo Morales

La denuncia por estupro iniciada contra el expresidente Evo Morales se encuentra paralizada. El abogado de la exsenadora Carmen Eva Gonzales, Jorge Tamayo, informó que la fiscal a cargo de la investigación del caso aún no presentó la imputación formal.

“El último documento que presentamos a la Fiscalía fue la solicitud para la imputación formal. El caso por estupro continúa abierto; sin embargo, la fiscal Naira Luján no se deja encontrar, no nos quiere brindar información, no sabemos en qué instancia está el caso”, informó Tamayo.

El representante legal de la exsenadora informó que tampoco se recibió ninguna notificación sobre la solicitud de ampliación de la denuncia y añadió que se presentó un memorial para cambiar la tipificación de la denuncia de estupro por el de violación a niño, niña, adolescente.

“Sobre esta solicitud, la fiscal Lujan nos dijo que haría una notificación mediante la plataforma digital, pero hasta ahora no recibimos ninguna respuesta”, explicó el abogado.

La Fiscalía Especializada en delitos de Razón de Género y Violencia Sexual de Cochabamba emitió, en tanto, una citación de declaración para el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por el delito de estupro y tráfico de personas.

Morales debía presentarse en la Fiscalía especializada el pasado 5 de octubre, pero ni el citado ni ningún representante se apersonó a la Fiscalía en la fecha señalada.

Según norma, si el investigado no presenta algún memorial que justifique su ausencia, corresponde a la Fiscalía emitir una orden de aprehensión.

La exsenadora Carmen Eva Gonzales, respecto a esta denuncia, lamentó que el Ministerio Público no realice una investigación independiente y que más bien busque beneficiar a Morales y sus allegados.

“Todo esto nos deja un sabor amargo. Los procesos que iniciamos contra Evo Morales se están desechando, y vemos que este caso por estupro correrá la misma suerte. Hizo daño a muchas menores de edad, pero, lamentablemente, todo quedará impune”, manifestó.

Otra denuncia

En septiembre pasado, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra Morales por el delito de estupro.

En este caso, se lo acusa de haber sostenido en 2016 una relación con una menor de 15 años, quien a sus 16 habría dado a luz a una hija del expresidente.

El hecho ya se conoció en agosto y, entonces, se remitió el caso a la Defensoría de la Niñez de La Paz para que esta entidad tome cartas en el asunto, pero fue rechazado en primera instancia.

Denuncias en Tarija y en Cochabamba

El exviceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción Guido Melgar denunció, en octubre pasado, que el Ministerio Público frenó la investigación de dos casos de estupro y trata y tráfico de menores, que supuestamente involucran al expresidente Evo Morales, y en los que no se avanzó “casi nada”.

“Presentamos dos denuncias, una en Cochabamba y otra en Tarija. Los avances son mínimos por inacción del Ministerio Público”, informó.